GRATULERER: Vladimir Putin gratulerte Aleksandr Bolsjunov med innsatsen i OL i 2018. Etter OL i år ble han forfremmet til kaptein i nasjonalgarden.

FIS-sjef: − Håper Bolsjunov får komme tilbake

Rennsjef i langrenn Pierre Mignerey er usikker på om Aleksandr Bolsjunov (25) stilte opp for president Vladimir Putin frivillig forrige fredag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forrige uke stilte Aleksandr Bolsjunov opp på scenen under Vladimir Putins propaganda-show på Luzjniki stadion i Moskva, i åtteårsmarkeringen av annekteringen av Krim.

– Alle får ha sine meninger, men jeg håper Bolsjunov får komme tilbake og konkurrere, sier rennsjef i det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, til VG.

– Hva tenker du om bildene av Bolsjunov med OL-gullet rundt halsen til ære for Putins propaganda-show samtidig som millioner av ukrainere må flykte fra bomberegnet og mange blir drept?

– Jeg mener vi skal være forsiktig med å reagere for fort. Jeg vet ikke om han var der frivillig, svarer Mignerey.

FIS-TOPPER: Rennsjef Pierre Mignerey og leder i langrennskomiteen Vegard Ulvang (t.v.) under ski-VM i Falun i 2015.

Bolsjunov ble OL-kongen på langrennsstadion i Beijing med fem medaljer i februar, tre av dem gull.

Flere sponsorer har valgt å sette samarbeidet med OL-vinneren på vent etter at Russland invaderte Ukraina, blant dem er skileverandør Rossignol og hanskesponsor Kinetixx. Markedssjef i Kinetixx Helmut Hanus er sjokkert over at Bolsjunov deltok under Putin-showet.

– Det var galskap og idiotisk. Jeg har ingen ord. Han har vist seg som en supporter av Putin, og det er helt uakseptabelt. Vi tar fullstendig avstand fra det, sa Hanus til VG onsdag.

Ekspert på retorikk og lektor ved Høyskolen Kristiania, Ketil Raknes, er ikke nådig i omtalen av Bolsjunov kastet glans over.

– Dette er moderne fascisme, sa Raknes til VG.

PÅ SCENEN: Aleksandr Bolsjunov (til høyre) under markeringen av Krim-annekteringen. Til venstre Dina Averina (rytmisk gymnastikk), i midten Jevgenij Rylov (svømming).

Bolsjunovs trener Jurij Borodavko sier i et intervju med R Sport at han er sikker på at alt vil ordne seg med det Bolsjunov trenger av konkurranseutstyr.

Mignerey mener det er altfor tidlig å felle noen dom over Bolsjunovs tilstedeværelse for Putin.

– Dette er komplekst. Det er store kulturforskjeller fra det vi er vant til og Russland. Vi har ikke samme bakgrunn, sier Mignerey, som er franskmann, og fortsetter:

– Det er så mange faktorer her, de har ikke total frihet. Vi vet ikke hva de russiske utøverne kan gjøre og hva de ikke kan gjøre. Jeg håper at verdenscupen i langrenn skal være et sted vi samler mennesker, ikke splitter dem.

Bolsjunov har fått flere privilegier av Vladimir Putin. Både han og lagkamerat Denis Spitsov fikk leilighet i Moskva etter innsatsen i Beijing-OL. Han er en del av Vladimir Putins nasjonalgarde, og etter OL ble 24-åringen forfremmet til kaptein etter gull-innsatsen.

Bolsjunov har også lagt ut flere pro-Russland-bilder i sosiale medier, men disse er senere slettet. Russerne fikk ikke gå verdenscup i Holmenkollen og Falun som følge av den russiske krigføringen i Ukraina. Både Bolsjunov og landslagskollega Natalja Neprjajeva raste.

Det er opp til styret i FIS om russerne får delta i internasjonale konkurranser.