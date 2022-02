OL-ÅNDEN: Carlos Quintana får noen støttende ord fra den olympiske mester, Iivo Niskanen.

Ventet på sistemann: Klæbo og Niskanens rørende gest

Carlos Quintana (36) kom stakende i mål lenge etter gullvinner Iivo Niskanen (30) og bronsevinner Johannes Høsflot Klæbo (25). Gesten fra verdensstjernene rørte OL-debutanten fra Colombia.

Historien om Bjørn Dæhlie og Philip Boit står for mange igjen som et sterkt minne fra OL i Nagano i 1998. Nordmannen hadde gått inn til nok et OL-gull, men ventet og tok imot sistemann, kenyanske Boit, i målområdet.

Gesten rørte afrikaneren, som senere oppkalte sønnen sin etter den norske skiløperen: Dæhlie Boit.

Fredag gjentok en lignende scene seg under 15-kilometeren i OL. Carlos Andres Quintana fra Colombia karret seg i mål 17 minutter og 47 sekunder etter gullvinner Iivo Niskanen, men for finnen var det viktig å gratulere mannen på 95. plass med hans prestasjon.

– «Godt jobbet», sa jeg til ham, forteller Niskanen på pressekonferansen etter rennet, ifølge AFP.

– Alle utøvere må vise respekt for hverandre. Vi har alle jobbet hardt for å komme hit, sier den olympiske mesteren.

Quintana fyller 37 år kommende uke, men det var først for fire år siden han begynte med langrenn. Den tidligere triatleten ble inspirert av landsmannen Sebastian Uprimny som deltok som langrennsløper i OL i Sør-Korea.

Quintana, som har endt sist i tre av tre renn i Kina, satte stor pris på gesten fra Niskanen.

– Det var et fint øyeblikk. Og nordmannen (Johannes Høsflot Klæbo) kom også for å gratulere meg.

– Det er en fin trøstepremie, for jeg trivdes ikke i løypene i det hele tatt. Jeg følte meg fysisk uvel fra start av, forteller han.

BRONSEVINNER: Før Klæbo steg opp på pallen, tok han seg tid til å gratulere Carlos Quintana med hans bragd.

Han hadde aldri gått på snø for fire år siden, men fikk hjelp av en tante bosatt i Andorra til å realisere OL-drømmen. Der trente Quintana, men det var få renn å delta i. Han sto uten økonomisk støtte i tre år, før Colombias olympiske komité bidro til at han kunne delta i renn verden over det siste året.

– Det er viktig å respektere land som ikke har de største budsjettene og beste resultatene, mener Niskanen.

Så gjenstår det å se om det dukker opp en Niskanen Quintana eller Høsflot Klæbo Quintana i Colombia om noen år.