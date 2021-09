Marit Bjørgen (t.v) og Therese Johaug i målområdet oppe ved Tryvann. Ved målgang skilte det godt over tre minutter mellom de to tidligere lagvenninnene.

Johaug parkerte Bjørgen: − Brutalt

TRYVANN (VG) Det var knyttet store forventninger til duellen mellom Therese Johaug og Marit Bjørgen under kveldens «Tryvann opp», men sykdom bidro til at den tidligere langrennsdronningen måtte slippe teten tidlig.

– Det var brutalt, men det må nok til. Jeg klarte ikke følge gruppen i starten, men leverte greit i bakken og tok inn noen der, sier Bjørgen til VG like etter målgang.

Bjørgen kom i mål 3.04,11 bak suverene Johaug, som vant med tiden 35,51,79.

– Dessverre gikk det tungt fra første meter, og det ble en seig tur, oppsummerte NRK-kommentator Jann Post da Bjørgen kom i mål.

Avstanden fra Johaug og ned til Astrid Øyre Slind på andreplass, var godt over minuttet.

– Det var tøft oppover bakkene. Dette var et vanvittig bra skirenn og trening for pumpa inn mot vinteren, sier Therese Johaug til VG.

Hun gjentok til flere av konkurrentene at hun hadde vanvittig høy puls etter målgang.

– Den var grisehøy, sa hun blant annet til Marit Bjørgen.

Overfor VG utdyper hun utspillet på denne måten:

– Jeg hadde ganske høy puls med tanke på at det bare var staking, noe helt annet enn når vi bruker hele kroppen under diagonalgang. Men dette er veldig god trening. Jeg har følt meg bra etter at jeg kom hjem fra forrige høydesamling. Alt i alt er jeg godt fornøyd med dagens tilstand, oppsummerer hun.

Therese Johaug parkerte konkurrentene på de drøye 500 høydemetrene opp mot Tryvann.

Tidligere i høst har Bjørgen slitt med forkjølelse, uten at hun vil bruke det som noen unnskyldning. Likevel er hun klar på at det nok er årsaken til at vi aldri fikk den duellen mange hadde håpet på.

– Jeg har følt meg litt bedre i høst, men slik er det. Det er litt irriterende, men man må være klar skal man stille opp mot en gruppe som dette, sier Bjørgen, som nå sikter seg inn mot sesongens store mål, Marcialonga.

I fjor skilte det over to minutter mellom de to, men med Bjørgens uttalte mål om at hun ønsker å vinne vinterens Vasaloppet, var det naturlig å vente en tettere duell denne gangen. Slik ble det derimot ikke.

Allerede etter en snau kilometer av de 10,3 som ventet fra Årnes i Sørkedalen til Tryvannstårnet i Oslo, hadde Johaug hektet Marit Bjørgen av feltet.

– Det var litt pussig. Jeg mistenker at det er noe sykdom som gjør at Marit vil ta det roligere. Vanligvis blir hun ikke frakjørt på flatene i Sørkedalen, sier NRKs langløpsekspert, Christoffer Callesen.

Johaug gikk knallhardt ut fra start på de flate slettene i Sørkedalen, noe som ble for tøft både for Bjørgen og flere av konkurrentene. Emilie Fleten ble også parkert etter hvert, mens søstrene Astrid og Silje Øyre Slind hang bra på oppover stigningen mot Tryvannstårnet.

Men da Johaug satte inn et ekstra gir, begynte det virkelig å sprekke opp i det de nærmet seg Skimuseet ved Holmenkollen.

Derfra og inn gikk Johaug i ensom majestet, før hun krysset målstreken på tiden 35,51,79.

Feltet i herrenes klassen var noe større, med 19 løpere til start. Blant disse fant vi også Therese Johaugs lillebror, Karstein. Men det var sprinter Thomas Helland-Larsen som noe overraskende kom først i mål på den imponerende tiden 32, 43,73, like foran Hans Christer Holund.