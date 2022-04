PRESTISJEDUELL: Harald Østberg Amundsen slo kompisen Håvard Moseby i kamp om andreplassen under NM på Lygna. Ti sekunder foran hadde Martin Løwstrøm Nyenget tok gull.

Rekrutten imponerer eliten: − Veldig sterkt

LYGNA (VG) På fem NM-øvelser har Håvard Moseby (22) tatt fire medaljer. Formløper Martin Løwstrøm Nyenget (30) har stor tro på rekruttlandslagsløperen i fremtiden.

Av Herman Folvik

– Det er stort. Er det fire medaljer nå? Det er bra. Men jeg mangler gullet, sier Moseby til VG.

Nyenget vant 30 km med skibytte i suveren stil, mens Harald Østberg Amundsen (23) tok sølv-spurten foran Moseby. Ole Jørgen Bruvoll og Sjur Røthe havnet utenfor pallen.

Moseby tok også medalje under NM på Harstad i stafett, 15 km og sprint.

– Det er gøy at jeg holder meg i god form, og at det ikke bare er et enkeltrenn jeg presterer. I dag var det tøff konkurranse. Den formen Martin er i nå, tror jeg ikke mange har vært i, sier Kjelsås-løper Moseby.

Landslagsutøver Nyenget, som har vært i kalasform på tampen av vinteren, tror fremtiden er lys for unggutten.

– Det er veldig sterkt. Han gjør et kjempe-NM i Harstad og er bra igjen nå. Moseby er en sånn løper helt sikker på at kommer til å være god over lang, lang tid, sier Nyenget og fortsetter:

– Det samme gjelder Amundsen. De vil bare bli bedre og bedre. De jobber steinhardt og er gode til å trene, og er reflekterte karer.

Moseby har fått prøve seg to ganger i verdenscup denne vinteren med 8. plass både på femmila i Kollen og 15 km på Lillehammer. I tillegg var han på pallen under nasjonal åpning på Beitostølen.

– Jeg er veldig fornøyd med utviklingen i år. Jeg har en langsiktig plan om å utvikle meg hvert år, og ikke ta noe voldsomme steg. Jeg har en konservativ filosofi om å utvikle meg over flere år, sier Moseby, som slet med skader i oppkjøringen.

Håpet neste vinter blir å få gå flere verdenscuprenn.

– Jeg vil fortsette jevn utvikling. Jeg vil trene litt mer og litt hardere, fordi man tåler litt mer for hver sesong og da kan man pushe på mer, men uten å risikere for mye med treningsmengdene.

Harald Østberg Amundsen sier dette om Moseby:

– Håvard er sterk og samler NM-medaljer i alt av øvelser nå. Det kom inn i hodet mitt på oppløpet at «fader, nå skal jeg vise at jeg er ett år eldre». Det var viktig å få inn den etter at han herjet i Harstad.

Asker-mannen håper å få fornyet tillit på landslaget.

– Jeg føler jeg har gjort en god sesong og forsvart landslagsplass selv om jeg ikke kom til OL, sier Amundsen.

EGEN KLASSE: Martin Løwstrøm Nyenget var suveren på Lygna.

Om lagkompis Nyenget tar Amundsen frem de store ordene:

– Han er blodsterk. Han er helt suveren nå. Det er veldig vanskelig å følge ham i særlig klassisk, sier Amundsen.

Heller ikke Nyenget fikk plass i OL-troppen. Siden har han vunnet to NM-gull og femmila i Kollen. Lillehammer-løperen tror han har funnet oppskriften på hva som fungerer best for ham.

– Jeg tror jeg har lært litt. Nå har jeg holdt på såpass lenge at jeg har samlet sammen det jeg ser en trend på virker. Jeg har prøvd og feilet lenge, så nå har jeg blitt 30 år og da er det på tide å lære, sier Nyenget.