Gull-Emma (19) vraket fra landslaget: − Fikk ikke noe konkret svar

Emma Kirkeberg Mørk (19) tok gull og bronse i junior-VM, men stortalentet får ikke være med på rekruttlandslaget. Nylig avgått landslagstrener Ole Morten Iversen reagerer på vrakingen.

Mandag presenteres landslaget som må klare seg videre uten Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla. Det skal bygges lag mot VM på hjemmebane i Trondheim i 2025 og OL i Italia i 2026. Et av de største talentene i norsk langrenn har ikke fått plass på rekruttlandslaget.

For litt siden ringte rekruttlandslagstrener Torstein Drivenes til Emma Kirkeberg Mørk.

– Han sa jeg hadde gode nok resultater, men at de ikke har nok ledige plasser og at jeg ikke er bred nok som skiløper. Jeg har prestert i både klassisk og skøyting, men jeg har tydeligvis ikke bred nok kompetanse, sier Kirkeberg Mørk til VG.

Forrige sesong var hun på juniorlandslaget. Da vrakingen kom ble hun enormt skuffet.

– Jeg prøvde å få en begrunnelse, men jeg fikk ikke noe konkret svar som jeg forsto. Jeg var mer enn nok kvalifisert, men de hadde ikke ledig plass var det han sa. Jeg var lei meg, men nå er det gått litt over i irritasjon, og jeg vil gå enda fortere neste år, de skal ikke få stoppe meg fra å prestere, sier Kirkeberg Mørk til VG.

19-åringen fra Drammen tok VM-gull på stafett for juniorer i februar. Hun ble beste norske på 5 kilometer klassisk med VM-bronse i samme mesterskap, fire sekunder fra gullet. Hun tok 4., 5., 8. og 14. plass i Skandinavisk Cup for seniorer og ble nummer fem på 10 kilometeren i NM for seniorer.

19-åringen var helt sikker på at det skulle holde til en plass på rekruttlandslaget.

Torstein Drivenes presenterer sitt rekruttlag mandag, det er trenerne som innstiller til langrennssjef Espen Bjervig, før det er langrennskomiteen som godkjenner uttaket.

– Foran VM på hjemmebane er det kjempeviktig at vi har et godt rekruttlag. At vi kan levere løpere videre som er i en slik tilstand at de kan være med å kjempe om VM-gull når de rykker opp på elitelaget, sier Drivenes til VG søndag kveld.

Han er forelagt Kirkeberg Mørks uttalelser, men vil ikke kommentere denne spesifikke saken før etter at landslagsuttaket blir offentliggjort mandag klokken 14.

Tidligere i sesongen fikk 19-åringen en annen smell. Hun håpet resultatene skulle holde til å få prøve seg i verdenscupen. Kirkeberg Mørk var aktuell til Planica, Holmenkollen og Falun. Hun fikk en telefon fra daværende landslagstrener Ole Morten Iversen.

– Han sa jeg var sportslig kvalifisert, men at jeg ikke fikk gå fordi jeg er junior. For meg hadde det vært en ekstremt stor motivasjon å få gå verdenscup. Juniorer har fått gå før, er man god nok er man gammel nok, sier Kirkeberg Mørk og legger til:

– Vi som er juniorer tåler å se resultatene svart på hvitt, det er ingen grunn til å skjerme oss. Å få gå verdenscup hadde gitt mye god erfaring om rammene rundt løpene, løpsdisponering og hvor man står mot verdens beste.

Ole Morten Iversen ga noen råd og tanker om veien videre for norsk damelangrenn til ledelsen, før han ga seg som landslagstrener. På papiret hadde han sin siste dag i skiforbundet lørdag.

– På min innstilling var Emma med på rekruttlandslaget. Jeg er veldig overrasket over at hun ikke er med. De skal jo tenke tre-fire år fremover. Da er det lurt å gå ut ganske bredt. Vi vet ikke hvem som blir bra som seniorer, så vi må gi dem en sjanse, før vi spisser igjen mot neste OL, sier Iversen til VG.

VG skrev lørdag om flere eksperter som etterlyser en real satsing på unge talenter, nå som bare Heidi Weng er igjen fra den gylne årgangen med Marit Bjørgen, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla og flere. Bortsett fra gullmaskinen Johaug hadde Norge bare syv pallplasser i verdenscupen sist sesong. Johaug var eneste norske dame som tok medalje i OL. Nå har hun lagt opp.

Ole Morten Iversen mener det det bør være et eget rekruttlag for damer med egen trener.

– Jeg mener det vil være en styrke med et relativt stort rekruttlag med en blanding av de nest beste løperne bak elitelaget og yngre løpere, sier Iversen.

Han forsvarer likevel sin avgjørelse om ikke å sende Kirkeberg Mørk ut i verdenscup i vinter.

– Hun gikk fort og det er ikke noe forbud mot å gå verdenscup eller mesterskap selv om du er junior. Men de som har gjort det har vært på et annet nivå. Therese og Helene (Marie Fossesholm) vant alt som juniorer. De var på et annet nivå. Så jeg signaliserte en porsjon tålmodighet. Hun ble vurdert til Holmenkollen og Falun, men vi ville matche henne forsiktig. Emma får gå verdenscup, bare hun går fort neste sesong, sier Iversen.

Maria Hartz Melling (19) fra juniorlandslaget fikk gå verdenscup sist sesong, hun ble nummer 32 på sprinten i Drammen.

Kirkeberg Mørk blir 20 år i desember. Dette er hennes siste sesong som junior. Hun er usikker på det sportslige opplegget for neste sesong. Hun må finne sponsorer og noen å trene med. 19-åringen er opptatt av å få matching på trening, men trøster seg med at treningen må man uansett gjøre selv.

19-åringen har tro på den svenske modellen hvor rekruttlandslaget har alle samlinger med elitelaget, de har også samme trenere.

– Det kan sikkert bli for tøft, men på den andre siden er det en gyllen mulighet til å teste seg mot de beste. Du får trene med utøvere som er bedre enn seg selv. Da hever du neste automatisk eget nivå, sier Kirkeberg Mørk til VG.

Sist sesong var det seks damer på juniorlandslaget, seks på rekruttlandslaget og elleve på elitelaget.