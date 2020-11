Kommentar

På kanten av kaos

Av Leif Welhaven

Mens Eirik Myhr Nossums positive prøve viste seg å anses som falsk, slik at den norske langrennstroppen slipper karantene, er Gregor Schlierenzauer og østerrikske hoppere rammet foran verdenscupstarten i Finland. Foto: NTB/GEIR OLSEN

Den norske langrennsleiren ser ut til å ha sluppet med skrekken, men dag for dag blir det tydeligere hvordan internasjonal idrett vipper og vakler. Det er på tide å diskutere et skikkelig stopp frem til coronavaksinen er her.

Minst 12 forskjellige fotball-landslag ble rammet av corona i landslagspausen som nettopp er unnagjort. I internasjonal håndball har europacupene vært tungt rammet av viruset.

Nå står vintersesongen på startstreken, og de internasjonale forbundene vil tydeligvis gjøre alt som står i deres makt for å gjennomført konkurranser på tvers av landegrenser.

Men hvor lurt er egentlig det under så røde tilstander?

Hva er sannsynligheten for at det hele utarter til en kaotisk parodi?

Er det på tide å ta samtalen om hvorvidt idretten, i alle fall internasjonalt, bør dra skikkelig i håndbrekket frem til det forhåpentligvis snart kan utøves i trygge rammer igjen?

Snøsesongen er ikke engang ordentlig i gang før vi ser hvordan coronaviruset biter fra seg, til tross for protokoller og smittvernstiltak:

I skiskyting har Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) så langt har rapportert om coronakrøll tilknyttet Russland, Latvia, Moldova, Romania og Frankrike.

I alpint har vi allerede sett sportslige coronakonsekvenser som en følge av at den svenske leiren ble rammet – og utøvere satt i karantene.

I hopp kom det opprinnelige laget fra Østerrike seg ikke til Kuusamo, etter at hopperne Gregor Schlierenzauer og Philipp Aschenwald og to ledere testet positivt på covid-19.

I langrenn gikk corona-alarmen i den norske troppen torsdag, etter at landslagssjefen for de norske herrene, Eirik Myhr Nossum, testet positivt på corona.

Heldigvis viste det seg at prøven anses for å være falsk positiv, slik at karantene for alle de norske utøverne ikke ser ut til å bli noe av. Men selv om det kan trekkes et lettelsens sukk akkurat her, ser vi det ene eksempelet avløse det andre om hvor skjørt det hele er.

I neste omgang må vi da snart begynne å drøfte hvor hensiktsmessig det er å kjøre på under rådende omstendigheter.

Hvor mange coronatilfeller tåler idretten før kost-nytteanalysen tilsier at en pause frem til vaksinen er klar hadde vært en fornuftig og forsvarlig idé?

Er det muligens klokt å konsentrere seg om å få gjennomført geografisk begrensede konkurranser i etablerte kohorter, i stedet for å ta ekstrarisikoen som utløses av utstrakt reising og kontakt på tvers?

Et slikt ordskifte må foregå på to plan:

1) HELSEPERSPEKTIVET

I hvilken grad bør idrett bidra til unødig smittespredning?

Hvor mye skal utøvernes helse veie opp mot økonomiske ønsker om å redde inntekter og sponsoravtaler?

Tilhengerne av å gjennomføre vil argumentere med at toppidrettsutøvere ofte rammes mildt, at smitten spres lite innad i idretten og at behovet for å glede folket i en tung tid veier tungt.

På den andre siden er dette et virus vi ikke kjenner langtidskonsekvensene av, og selvsagt har vi ingen garanti mot at idrettsrelatert smitte sprer seg videre til kontakter som rammes hardere. I ytterste konsekvens om at idrettskonkurranser kan øke faren for at liv går tapt fordi smitte spres på unødvendig vis.

Det er også et spørsmål om hvilken signaleffekt det sender til storsamfunnet om idrettsutøvere får ha andre rammer og regler enn vanlige folk som opplever en tung inngripen i hverdagen, og om idretten skal prioriteres foran andre som kunne tenkt seg egne privilegier.

2) DEN SPORTSLIGE SIDEN: FAIR PLAY?

En annen side av saken, som det har vært snakket altfor lite om, er aspektet knyttet til hvordan man kan få et rettferdig utfall av konkurranser dersom alt skal gjennomføres. Om en tropp settes i karantene vil jo det få følger for verdenscupen, for eksempel. Temaet favner hele idrettsspekteret.

I Premier League spilte Crystal Palace, som har én skikkelig stjerne, uten Wilfried Zaha mot Burnley i forrige runde på grunn av selvisolering.

Det endte med 0-1-tap. Vi vet ikke hvordan det hadde gått i en normalsituasjon, men hvor mange eksempler på slike varianter vil vi se, der covid kan være forskjellen på seier eller tap?

I hjemlig OBOS-liga er sesongavslutningen hardt rammet, og selvsagt vil klubber som settes i karantene påvirkes sportslig. I Eliteserien var det bare flaks med timingen at ikke hele Rosenborg røk på en karantene, etter at de hadde tatt en helt uforsvarlig risiko. Og som alle vet fikk coronaen direkte konsekvenser for det norske landslaget i Nations League.

Den hjemlige ishockeyen, som står foran en bråte med kamper, er for øvrig heller ikke forskånet.

Kanskje er noe av det merkeligste at ikke flere stemmer fra innsiden av idretten, hvor mye man enn har kjempelyst til at konkurranser skal bli noe av, tar samtalen med bred pensel om når nok bør være nok på hvilke arenaer.

Spørsmålet er egentlig ganske enkelt: Er det på tide å ta en skikkelig pause frem til det kan konkurreres under trygge rammer igjen? De ubehagelige eksemplene begynner nemlig å bli mange.

