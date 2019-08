Niklas Dyrhaug holder følge med lagkameratene på trening nå. Her sammen med Didrik Tønseth og Emil Iversen (t.h.) på landslagssamling i Steinkjer. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Nå smiler Dyrhaug: – Å bli smertefri gjør noe med hele deg

STEINKJER (VG) Niklas Dyrhaug (32) tør ikke helt å innse at det er sant. At han er smertefri.

– Det har vært to veldig gode måneder, sier trønderen, som slett ikke danner noen baktropp på landslagssamling i Steinkjer - selv om det er bare et par måneders tid siden han kunne begynne å trene for fullt.

– I fjor klarte jeg nesten ikke å kare meg opp av sengen dagen etter ei hardøkt. Når du har slike smerter, så har du ingen sjanser i dette gamet. Å bli smertefri - det gjør noe med hele deg.

– Men du er jo en gladgutt?

– Jeg var ingen gladgutt i fjor, jeg syntes det var tøft, sikkelig tøft. Når jobben din er å gå på ski, og du er sykmeldt et helt år ... Jeg er den første til å innrømme at det var tøft mentalt, men jeg tror jeg blir sterkere av å ha kommet gjennom det.

Dyrhaug har slitt med lysken lenge, rundt 15 år. Han har trosset smertene og blitt verdensmester i langrenn. Men nå kunne det ikke fortsette slik lenger. Til slutt, i desember, sendte lege Are Løseth ham til Lars Engebretsen på Olympiatoppen. Endelig fant de ut hva som feilet Dyrhaug: Såkalt idrettsbrokk. I legekretser bedre kjent som «Gilmore's groin». Noe som først og fremst rammer fotballspillere.

– De har ikke hørt om noen langrennsløper som har hatt det før.

Men Dyrhaug er sikker på at det hele bunner fra hans fortid som fotballspiller.

– Jeg måtte slutte med fotball. Jeg fikk beskjed om at det var kronisk lyskestrekk.

Den gang, som 16-åring, var Dyrhaug et bra fotballtalent og var på kretslaget sammen med karer som Per Ciljan Skjelbred, Michael Jamtfall og Rune Ertsås.

– Det hele har, for å si det mildt, vært utfordrende. Men nå har det gått bedre uke for uke, sier Dyrhaug, som ble operert i Tyskland i januar.

– Jeg skjønte at det var en lang vei å gå fram til resten av gutta da jeg begynte å trene i juni, men når du får kontinuitet i treningen, så våkner en gammel traver. Da skjønner jeg at jeg ikke har glemt det helt, smiler Niklas Dyrhaug.

– Det er nesten så jeg ikke tør å innse det ennå. Det er en helt annen verden.

Det er snart halvannet år siden Dyrhaug konkurrerte.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker på å trene godt.

– Er du bitter på at det tok så mange år å finne problemet?

– Det er j... kjedelig at jeg har gått rundt med det i mange år uten at vi har funnet ut av det. Men hva hjelper det om jeg blir bitter?

Publisert: 16.08.19 kl. 09:26

