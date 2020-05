KONKURRANSE-COMEBACK: Marit Bjørgen skal gå det svenske langløpet Vasaloppet neste år. Therese Johaug blir treningspartneren hennes. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjørgen satser på Vasaloppet med Johaug på laget

Marit Bjørgens (40) farvel varte ikke så lenge. Nå har langrennsdronningen bestemt seg for å gå Vasaloppet neste år – med Therese Johaug (31) som tidvis treningspartner.

Det siste meddeler og bekrefter Johaug i en pressemelding tirsdag kveld:

– Jeg er nysgjerrig på hva som kreves for å vinne Vasaloppet og Marcialonga. Både lengden, utviklingen i staking og det at eliten står på samme startstrek som mange tusen, andre trigger meg, sier hun.

Johaug søker nye impulser før neste VM-sesong hos Aukland-brødrenes langløpslag, der også Bjørgen skal være med.

– Jeg er fortsatt landslagsløper med 100 prosent fokus på OL og VM, og det er ikke sikkert jeg kommer til start i langløp til vinteren. Likevel synes jeg det er spennende å kunne hente inspirasjon og nye impulser fra andre miljøer, sier Johaug i pressemeldingen.

Hun understreker at hun fortsatt er å regne som landslagsløper «med hundre prosent fokus» på VM og OL, og at det ikke er sikkert at hun i motsetning til Marit Bjørgen vil delta i langløp kommende sesong.

– Passer det inn i min treningsplan, så håper jeg å få til noen økter med laget i løpet av sommeren og høsten. Det vil være en fin utfordring og ny inspirasjon i treningshverdagen, sier Therese Johaug med tanke på Marit Bjørgens nysatsing for brødrene Anders og Fredrik Auklands lag.

– Jeg har vært ute av gamet i to år nå og har savnet å ha et konkret mål å jobbe mot, uttaler Marit Bjørgen på NRKs nettside.

Tobarnsmoren har bestemt seg for at langløpet over ni mil i 2021 skal skje i regi av brødrene Auklands lag. Hun skal ha trent med det tirsdag, og bokstavelig talt fått føle hva det vil koste å kaste seg tilbake i sporet. Marit Bjørgen skal ha gitt seg etter tre av planlagte seks mil på rulleski – på grunn av «kjenninger» i en albue og vannblemme på en hånd.

Marit Bjørgen vedgår at det er om å gjøre å starte «comebacket» forsiktig. Hun har litt å jobbe med, men er heller ikke sen om å påpeke – på Bjørgen-vis – at hun syntes det var artig å kjenne på gamle dager.

– Jeg klarte å henge med i tre mil. Så det er smart å ta det gradvis og ikke dra på seg skader til å begynne med, sier Marit Bjørgen.

Samme dag som tidligere lagvenninne- og konkurrent Therese Johaug offentliggjorde at hun skal løpe 10.000 meter på Bislett under «Impossible Games» 11. juni – med håp om å klare friidrettens VM-krav på distansen – utelukker ikke Marit Bjørgen at hun kan komme til å sikte mot flere utfordringer.

Langløpet Marcialonga for eksempel, og «én» NM-distanse.

Men først i løypa, for å si det slik, ligger stakeløpet Vasaloppet fra Sälen til Mora over grensen fra Norge. Marit Bjørgen begrunner sitt gjensyn med sporten med at hun er nysgjerrig på å lære noe nytt og å ha noe konkret å jobbe mot.

Therese Johaug uttaler at hun synes Bjørgens Vasaloppet-plan er utrolig moro, og at hun «tror» hun har lyst på et mål i hverdagen.

Marit Bjørgen sier hun vil ha tid til å trene cirka 10 timer i uken, ved siden av sivil jobb og ansvaret for sønnene Marius og Ola – som hun deler med sin ektemann Fred Børre Lundberg.

Publisert: 26.05.20 kl. 19:18 Oppdatert: 26.05.20 kl. 21:22

