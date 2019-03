KRITISK: Astrid Uhrenholdt Jacobsen på mot mål under NM på Lygna fredag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ut mot konkurransepresset til FIS: – Nå blir vi nesten tvunget til å utvikle astma

LYGNA/OSLO (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32) mener konkurransepresset til FIS har nådd en helsemessig grense for løperne. Rennsjefen i FIS innrømmer at neste sesong har et vilt oppsett.

Nå nettopp







– Nå begynner det å komme til en grense der FIS både vil at alle skal gå alle skirenn og at det er så mye skirenn at folk blir sjuke. Det handler ikke bare om astma, men blant annet det, sier Jacobsen til VG på NM-stadion på Lygna etter 5-kilometeren for damer.

Bakgrunnen for praten er at skiløperen deltok under Antidoping Norges seminar «Hva skjedde i Sefeld?» i går, torsdag.

Der rettet Jacobsen kritikk til konkurranseprogrammet til FIS på grunn av at det blant annet legges inn stadig flere øvelser og flere sprintkonkurranser. Hun var bekymret for det store rennpresset fra FIS og mente det kan utvikle helseproblemer for løperne internasjonalt.

- Nå blir vi nesten tvunget til å utvikle astma, sa hun på podiet.

les også Supertalentet Fossesholm (17) kan vrake langrennssatsingen

På NM-stadion på Lygna fredag utdyper Jacobsen dette utspillet.

– Dersom man overordnet skal prøve å begrense omfanget av astma så må man se på terminlisten , sier Jacobsen til VG og mener det er stor forskjell på terminlisten nå og for femten år siden.

Hun sier hun ikke vil høvle ned FIS og forstår at det kan være årsaker til at rennkalenderen er omfattende. Men hun påpeker at det er et ønske blant utøvere om færre renn og mindre reising, for å minske belastningen.

– Om det er helger iblant der det ikke er skirenn, så tror vi ikke det er krise. Det er viktigere at de beste er på start hele tiden enn at det er renn hele tiden hver eneste helg, sier Jacobsen.

Selv forteller hun at hun er blant utøverne som står over renn for å spare helsen. Hun har selv gått på astmamedisin fra hun var liten. Hun får også støtte for sitt syn av lagvenninnen Maiken Caspersen Falla som merker at hun sliter mer og mer med lungene utover i karrieren.

I Canada sist helg ble Johaug slått i sluttspurten:

Astmamedisineringen av norske utøvere har vært debattert både nasjonalt og internasjonalt i etterkant av Martin Johnsrud Sundbys-saken. Den endte med brudd på dopingreglementet for feil bruk av astmamedisin for fire år siden.

– Alle er tjent med at langrenn blir et bra produkt og for at skal være et skikkelig bra produkt så må alle de beste være på start og da må de være friske, sier Jacobsen.

Martin Johnsrud Sundby mener det er viktig at det blir forståelse fra FIS at utøvere står over renn.

– Legger man opp til en sesong med 45 renn må man som arrangør og FIS anta at det blir en større splittelse på hvem som gjør hva. Alle kan ikke gå alle renn, sier Sundby.

les også Svenskenes landslagssjef sa opp - har vært koblet til Norge-jobb

Rennsjef i FIS Pierre Mignerey skal diskutere med utøverrepresentanter denne våren. Han tror at det vil komme forandringer i fremtiden med færre renn og færre arrangørsteder.

– Selvsagt ønsker vi ikke å presse noen til å få helseproblemer. Dette er diskusjoner vi har med alle nasjonale forbund, sier Mignerey.

Han innser at sesongopplegget har eskalert og at det neste år blir det enda flere renn. Han ser belastningen på utøvere og økonomien til lagene.

– Jeg er enig i at neste år blir helt vilt med rundt 45 renn. Men det er veldig vanskelig å endre nå. Men i fremtiden tror jeg vi vil få se en ny kalender, sier Mignerey som påpeker at det er en krevende situasjon å bestemme hvor det skal kuttes og hvilke arrangørland det eventuelt går utover.

les også Langrennekspert Bjørn: - Nystad kan ikke bli landslagssjef for Norge

Langrennssjef Espen Bjervig sier de har kommunikasjon både gjennom helseteamet deres opp mot medisinsk avdeling i FIS og deres dialog opp mot konkurranseplanen til FIS.

– Vi har vært inne på at vi er på smertegrensen og kanskje over smertegrensen av hva som er forsvarlig for utøverne, sier Bjervig.

Han påpeker at det går an å stå over renn selv om FIS ønsker at alle skal stille. Men han tror også rennsesongen ikke bare kan ha nådd en grense helsemessig, men også som økonomisk belastning for lagene med omfattende reisevirksomhet til mange steder.

Publisert: 30.03.19 kl. 04:13