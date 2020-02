Klæbo herjet i sprintfinalen

ÅRE/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (23) slo fullstendig knockout på Federico Pellegrino (29) og Renaud Jay (28) i sprintfinalen i Åre. Pål Golberg (29) ble nummer fire, og økte ledelsen i Ski Tour-sammendraget

– Det kjentes mye bedre ut i dag enn for to dager siden. Den var brutal den bakken her, men godt å kjenne at det kan snu litt, sa Klæbo til NRK.

Golberg ledet sammenlangt før dagens sprint, og økte altså forspranget i sammendraget. Sammenlagttoer Alexander Bolsjunov røk nemlig ut i semifinalen etter å ha blitt hindret av en klønete Simen Hegstad Krüger.

Krüger prøvde å gå tidlig inn i en sving, men gikk over skiene til Bolsjunov som falt.

– Jeg er veldig sint, sa russeren til VG etter at han på omdiskutert vis røk ut av semifinalen.

LANGT FORAN: Johannes Høsflot Klæbo snur seg og ser mot de utklassede konkurrentene i dagens sprintfinale Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men det var Klæbo som stjal showet i motbakkene i finalen i det tøffe sprintrennet. Italienske Pellegrino, og franske Jay var sjanseløse da Klæbo rykket til i alpinbakken i Åre. 23-åringen har vært ute med bruddskade i hånda, men ser nå ut til å være i gammel form.

– Jeg merker lite til hånda når jeg går skirenn, heldigvis. Så får vi se etterpå om smertene kommer, la han til.

Pål Golberg ble nummer fire, 14,6 sekunder bak Klæbo, franske Lucas Chanavat var 26,1 sekunder bak og Erik Valnes ga fullstendig opp og kom inn over minuttet bak. Men han er nummer fire sammenlagt.

– Dette var en ny opplevelse. Det var fryktelig hardt, og veldig lite fartsfølelse kan man vel si. Det var rart. Finalen var tung, og jeg hadde ikke noe mer å gi. Det var maks uttelling, sa Golberg til NRK.

Han leder nå sammenlagt med 23 sekunder, foran verdenscupleder Bolsjunov.

18.02.20

