NUMMER 25: Johannes Høsflot Klæbo og pappa Haakon Klæbo i Östersund søndag. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Klæbo vil gi seg for sesongen: – Det eneste jeg har lyst til

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Her rusler en demotivert Johannes Høsflot Klæbo ut av stadion sammen med managerpappa Haakon Klæbo etter 25.-plassen på jaktstarten. Helst vil han bare forsvinne.

Etter å ha fått et dårlig utgangspunkt lørdag, gikk han store deler av søndagens jaktstarten alene – og endte til slutt på en 25. plass. Han var tydelig misfornøyd da han møtte VG i presseområdet etter rennet.

– Det var jævlig. Det var ikke noe artig i dag. Det var vel en ganske svart dag i dag, som i går egentlig, sier han.

– Mener du i ramme alvor at om du kunne gjøre som du vil uten forpliktelser, så hadde du gitt deg for sesongen nå?

– Det hadde vært det beste. Sånn det kjennes ut nå, så er det det eneste jeg har lyst til. Men vi får vel se om vi kommer oss til Åre og, svarer Klæbo.

– Har du noe skiglede om dagen?

– Ikke noe skiglede i dag, i hvert fall. Jeg har mest lyst å bare kalle det en sesong og komme meg hjem. Det er ikke mye som klaffer om dagen og da er det ikke spesielt artig å være skiløper.

– Er du motivert?

– Det er lite motiverende. Jeg må være så ærlig å si det. Det er mye rart som går gjennom hodet ditt. Jeg vet ikke om jeg har vært så lei ski som det jeg er nå. Vi får håpe det snur til neste sesong, sier han.

Emil Iversen var heller ikke særlig fornøyd etter sitt renn. Han antyder at han er ferdig som skiløper på toppnivå.

– Det er mye som tyder på at jeg er ferdig som skiløper. Det blir kanskje et comeback på sprinten i morgen, sier han til VG, og sier også dette:

Golberg vant duellen

At det var en norsk-russisk kamp om jaktstartseieren i Östersund var det liten tvil om. Det var Aleksandr Bolsjunov, sammenlagtleder i verdenscupen, som kjempet mot syv andre nordmenn:

Pål Golberg, Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Hans Christer Holund, Finn-Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger.

Da de passerte målingen ved 4,4 kilometer var alle samlet. Bolsjunov – og syv nordmenn.













Alle foto: BJØRN S. DELEBEKK

Syv nordmenn blant topp åtte

Erik Valnes endte på en 8. plass, og sørget for at syv av åtte mann var blant de åtte beste på svensk snø. Vi må ned til 9. plass på resultatlisten for å finne noen andre. Finske Iivo Niskanen tok den.

Gjennom hele den 15 kilometer lange løypen vekslet løperne i tet på hvem som skulle dra i front. Men med en liten kilometer igjen før målstreken satte Pål Golberg opp farten og skaffet seg en luke på Bolsjunov og de andre forfølgerne.

Bolsjunov spiste opp luken, men maktet ikke å ta seg forbi Golberg, som kunne krone en strålende jaktstart med seierstiden 34.50.8.

– Det er litt sånn at jeg må klype meg i armen, sier seierherren til VG.

Martin Løwstrøm Nyenget tok tredjeplassen og sikret dermed sin første pallplass i verdenscupen. Sjur Røthe klarte ikke å følge opp lørdagens seier, og endte på syvende plass etter å ha gått først ut. Simen Hegstad Krüger startet bare to sekunder bak Røthe, men endte opp med en 12. plass.

Publisert: 16.02.20 kl. 14:35 Oppdatert: 16.02.20 kl. 15:36

