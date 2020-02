Alle foto: BJØRN S. DELEBEKK

Bolsjunov måtte gi tapt: Golberg rykket fra og vant jaktstarten

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Aleksander Bolsjunov kjempet om seieren med syv nordmenn. Deretter mot seks. Russeren slo fem av dem, men Pål Golberg ble for sterk.

At det var en norsk-russisk kamp om jaktstart-seieren i Östersund var det liten tvil om. Det var Aleksander Bolsjunov, sammenlagtleder i verdenscupen, som kjempet mot syv andre nordmenn:

Pål Golberg, Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Hans Christer Holund, Finn-Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger.

Da de passerte målingen ved 4,4 kilometer var alle samlet. Bolsjunov - og syv nordmenn.

GIKK I TOG: Aleksander Bolsjunov, på dette tidspunktet fremst. Like bak går seks nordmenn - på rekke og rad. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Erik Valnes endte på en 8. plass, og sørget for at syv av åtte mann var blant de åtte beste på svensk snø. Vi må ned til 9. plass på resultatlisten for å finne noen andre. Finske Iivo Niskanen tok den.

Gjennom hele den 15 kilometer lange løypen vekslet løperne i tet på hvem som skulle dra i front. Men med en liten kilometer igjen før målstreken satte Pål Golberg opp farten og skaffet seg en luke på Bolsjunov og de andre forfølgerne.

Bolsjunov spiste opp luken, men maktet ikke å ta seg forbi Golberg, som kunne krone en strålende jaktstart med seierstiden 34.50.8.

Martin Løwstrøm Nyenget tok tredjeplassen og sikret dermed sin første pallplass i verdenscupen. Sjur Røthe klarte ikke å følge opp lørdagens seier, og endte på syvende plass etter å ha gått først ut. Simen Hegstad Krüger startet bare to sekunder bak Røthe, men endte opp med en 12. plass.

