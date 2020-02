Kommentar

Nå er det synd på Johaug

Mangelen på drama er et tiltagende problem for langrennssporten. Det skal selvsagt ikke Therese Johaug ha en millimeter av skylden for.

I dopingsaken var hun selv ansvarlig for å sette seg i situasjonen som oppstod, og intensiteten i de offentlige medfølelsesbølgene ble tidvis i overkant. Nå har det derimot oppstått en situasjon der Therese Johaug fortjener all mulig sympati. Det er umulig ikke å få litt vondt av hvordan Johaug jevnlig opplever å måtte forsvare seg, når hun ikke har gjort noe annet «galt» enn å gå styggfort på ski.

Det er selvsagt en kjempeforskjell på å problematisere det åpenbart underholdningsdrepende i at toppen er resultatlistene er forutsigbare, og det å være i nærheten av å klandre Johaug for at spenningen er borte.

Om noe er det konkurrentenes problem at de ikke er bedre, og det kan umulig lastes Johaug at hun driver idretten sin med utsøkt perfeksjon.

I en norsk-svensk skitour ingen kommer til å savne når ideen begraves, har det vært usedvanlig mye å plukke på. Men Therese Johaug skal ikke ha noe som ligner skyld eller ansvar for at det endte med en parademarsj. Hun er tvert imot den siste som skal lastes for at avslutningen må ha vært et mareritt å tv-kommentere, all den tid dramaturgien var omtrent like flat som i enkelte innledende kamper i et VM i håndball.

Ett av momentene som er blitt trukket frem at løypene passet den suverene eneren for godt, ikke minst ettersom til og med en sprint i virkeligheten var et motbakkeløp.

Den konkurransen fant sted i Sverige.

Er det noen som tror at svenskene hadde lagt en slu, bevisst plan for å gi Johaug enda lettere spill enn normalt? At hun selv hadde drevet en utspekulert lobby for å få det så bratt at det er enda mer umulig å følge henne? At hun hyret en anleggsmaskin og stod opp i nattens mulm og mørke for å gjøre traseen mer brutal?

Nei, nei og atter nei.

Selv om mye nok er et inntrykk som har dannet seg over tid, snarere enn dokumentert, spesifikk kritikk rettet mot henne, er det til å få litt vondt av Johaug denne sesongen.

Hun presterer og presterer, men opplever at hun likevel stadig må på defensiven.

– Jeg føler jeg må forsvare meg. Det er galt om det er en motbakkesprint, det er galt med et langløp, det er galt at vi avslutter opp en alpinbakke. Jeg føler jeg har tatt steg i lette løyper og klarer å gå fort når konkurransetiden er 20 minutter også. Så litt frustert blir man, sa Johaug til VG etter triumfen i Granåsen.

At rennprogrammet ikke har vært optimalt, og at særlig bakkesprinten i Sverige var meningsløs, er og blir en kjensgjerning. Men da må den offentlige samtalen evne å finne rett adressat for kritikken. Vi kan ikke vente at Johaug skal gå baklengs eller stoppe og ta en kvikk lunsj og en appelsin, bare for at konkurrentene skal få nærme seg litt.

Da er det på arrangørsiden kritikk mot rammebetingelser må rettes, samtidig som diskusjonen om jevnere ytre forutsetninger må fortsette. Men selv uten smøretrailer og VM i bakkemannskap tyder alt på at Johaug hadde vært suveren i dette sirkuset.

Det fortjener hun all mulig respekt for – selv om utfallet ikke akkurat er noen boost for underholdningsverdien foran TV.

Therese Johaugs jobb er å være langrennsløper. Og den utfører hun eksepsjonelt godt.

