INGEN SKIRENN: Heidi Weng og Ragnhild Haga får ikke gå skirenn i canadiske Canmore etter at det norske laget trakk seg. Foto: Terje Pedersen

Canada-bomtur for Weng og Haga: – Ble nok litt sjokkerte

Rett etter at de hadde landet i Canada fikk Heidi Weng og Ragnhild Haga beskjeden: Norge deltar ikke i verdenscupavslutningen.

Nå nettopp

– De fikk beskjeden om at vi ikke kom mens de var i lufta. De ble nok litt sjokkerte da de landet og så beskjeden, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Tirsdag ble det kjent at det norske langrennslandslaget bestemte seg for ikke å reise til de avsluttende verdenscuprennene i Canada og USA. Grunnet frykt for spredning av coronaviruset.

I Canada og USA arrangeres det først en sprint-tour bestående av to sprintrenn i canadiske, Québec og et avsluttende sprintrenn i amerikanske, Minneapolis. Etter sprint-touren venter det distanserenn i canadiske Canmore.

Siden de to norske landslagskvinnene kun skulle gå rennene i Canmore, reiste de bort litt før resten.

– Siden Canmore ligger i høyden, reiste de to bortover litt tidligere for å akklimatisere seg, forteller Bjervig.

Planen videre er at de to skal få jetlagen ut av kroppen før de reiser hjem torsdag eller fredag sier langrennssjefen.

Etter at myndighetene tirsdag anbefalte å avlyse alle arrangement med over 500 deltakere, ser det ut til å bli en rolig avslutning på sesongen for de norske langrennsløperne.

– Nå reiser vi til Hawaii alle sammen, fleiper Bjervig da han får spørsmål om hva skjer med resten av sesongen, før han blir mer seriøs:

– Vi må først se an om det blir NM del 2 på Lillehammer (red. 26. til 28. mars), noe som kanskje ser mørkt ut nå, avslutter Bjervig.

Her finner du en stor oversikt over idrettsarrangementer i Norge og utlandet som er påvirket av coronaviruset:

les også Stor oversikt: Idrettsarrangementene som er påvirket av coronaviruset

Norges fravær kan få sportslige konsekvenser. Johannes Høsflot Klæbo står i fare for å miste seieren i sprintverdenscupen dersom han nærmeste rivaler stiller opp.

Det skal nemlig kjempes om hele 350 poeng i sprintverdenscupen, nærmeste utlending, Federico Pellegrino ligger 165 poeng bak Klæbo. Like bak italieneren finner vi også franske Lucas Chanavat (177 poeng bak), Alexandr Bolsjunov (220 poeng bak) og Gleb Retivykh (225 poeng bak) som alle har muligheten til å gå forbi Klæbo.

Erik Valnes er på en foreløpig andreplass i sprintsammendraget og Pål Golberg på tredjeplass, begge står i stor fare for å miste pallplassene sammenlagt.

Therese Johaug har allerede vunnet verdenscupen for kvinner, Aleksandr Bolsjunov har etter alt å dømme vunnet herrenes.

Birkebeinerrennet, Skarverennet og Junior-NM er bare noen av skirennene som har blitt avlyst som følge av coronaviruset. Landslagsprofilene, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund og Didrik Tønseth skulle alle etter planen gå Birkebeinerrennet, men får nå en tidligere avslutning på sesongen.

Publisert: 11.03.20 kl. 19:14

Fra andre aviser