MEDALJØRER: Vegard Ulvang (t.h.) og Bjørn Dæhlie viser frem sine OL-medaljer fra Albertville i 1992. Begge endte med tre gull og ett sølv fra mesterskapet. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Vegard Ulvang gir bort hele premiesamlingen sin: – Forferdelig stolte

Kirkenes blir en attraksjon rikere den 1. august. Da kan lokale og tilreisende ta turen innom Grenselandmuseet og se hele premiesamlingen til tidligere langrennsstjernen Vegard Ulvang (55).

Vegard Ulvang Født: 10. oktober 1963 (55 år) Fødested: Kirkenes Sport: Langrenn Utvalgte utmerkelser: 3 OL-gull, 2 OL-sølv, 1 OL-bronse, 2 VM-gull, 2 VM-sølv, 4 VM-bronser, 1 sammenlagtseier i verdenscupen (1990) Vis mer vg-expand-down

– Det er helt fantastisk, sier Kirkenes-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) entusiastisk til VG.

Han bekrefter nyheten om at Vegard Ulvang gir bort hele premiesamlingen sin til den lille byen langt nord i Norge, der Ulvang selv la grunnlaget for sin strålende skikarriere og der han fortsatt har hytte.

– Vi er forferdelig stolte over at han vil ha den utstilt her. Den kommer til å stå i Grenselandmuseet ved førstevannslia, akkurat der Vegard trente da han var gutt. Det blir en veldig symbolsk plassering av premiesamlingen hans, sier Rafaelsen.

NORSK STORESLEM: Vegard Ulvang vant tremila i Albertville i 1992 foran Bjørn Dæhlie (t.v.) og Terje Langli (t.h.). Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Kongen får se premiesamlingen

Ordføreren forteller at de i lang tid har snakket om en måte de kunne hedre mannen med tre gull fra OL i Albertville i 1992, og at både statue og byste har vært nevnt som mulige måter å gjøre det på. Forslaget om å stille ut premiene til Ulvang, formaliserte seg for alvor for omkring et år siden, sier Rafaelsen, og den 1. august, under Kirkenesdagene, er det duket for offisiell åpning.

– Da kommer det til å være mange mennesker her. Og så har vi jo 75-årsjubileum for å markere frigjøringen av Øst-Finnmark. Da (den 25. oktober, journ.anm.) kommer Kongen på besøk, og premiesamlingen til Vegard kommer til å være det første han ser, sier en stolt Kirkenes-ordfører.

Like stas med lokale pokaler som OL-medaljer

Rafaelsen er full av lovord om den nå 55 år gamle profilen, og forteller som en person som fortsatt følger aktivt med på den lokale skisporten.

– Det er snakk om identiteten til Kirkenes og Vegard sin rolle. Skisporten står veldig sterkt, og vi har Krister Sørgaard og John Kristian Dahl, men Vegard er den desidert mest kjente vi har, sier Rafaelsen.

Det er ikke bare OL-gullene, VM-gullene og trofeet som viser at Vegard Ulvang vant verdenscupen sammenlagt i 1990 som blir å finne i Kirkenes, men også flere av pokalene og medaljene han vant som lovende skiløper lokalt. Rafaelsen har ikke nøyaktig tall på antall medaljer, men sier at det dreier seg om «rubbel og bit».

– Og som han sa til meg: Han synes det er like artig med vandrepokalene han har vunnet lokalt som med gullmedaljene fra Albertville, sier Rafaelsen.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Vegard Ulvang selv.

Publisert: 15.07.19 kl. 07:27