Petter Northug bekrefter på Instagram: Kokainfunn hjemme hos skistjernen etter råkjøring

Petter Northug (34) er blitt stoppet av politiet etter råkjøring. Det er også gjort beslag av narkotiske stoffer i hans bopel.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skriver Northug på sin instagram-profil fredag kveld.

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer skriver til VG dette på spørsmål om saken.

– Jeg viser til Petters innlegg på instagram og har ikke ytterligere kommentar til saken, skriver Helle til VG.

Helle var også Northugs advokat i saken der eks-skiløperen og forlaget møtte Aylar Lie i retten på grunn av innhold i Northugs selvbiogfrafi «Min historie». Aylar Lie (36) krevde 100.000 kroner for krenkelse av privatlivets fred, men tapte i retten mot Petter Northug.

Northug har den siste tiden utviklet en sportsbrille-kolleksjon i samarbeid med Jon Inge Gullikstad, som har jobbet med Therese Johaug, Vegard Ulvang og musikeren Kyrre Gørvell-Dahll, kjent som «Kygo».

Dette er andre gangen Northug er i trøbbel med politiet. I mai 2014 promillekjørte skistjernen i Trondheim og kolliderte sin Audi i autovernet etter å ha brast gjennom en rundkjøring tidlig en søndag morgen, etter en lang natt med byliv og festing. Da ble han pågrepet i hjemmet sitt kort tid etterpå. Senere ble han dømt til 50 dagers fengsel og en bot. Det endte med at Northug sonet dommen med fotlenke.

VG har vært i kontakt med langrennssjef Espen Bjervig, som ikke vil kommentere saken.

– Ingen kommentar, sier Bjervig.

Publisert: 14.08.20 kl. 22:25 Oppdatert: 14.08.20 kl. 22:37

