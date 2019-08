Petter Northug er blitt sponsor for Norges Skiforbund, og skal også fungerersom mentor for unge utøvere. Foto: Line Møller

Kommentar

Northug-knipe for TV 2

Når Petter Northug bygger ut hattehyllen ytterligere, setter det TV2 i en enda større faglig skvis. Hvor går grensen for hvordan kanalen bør bruke ham fremover?

Oppdatert nå nettopp







Allerede sist vinter var det grunn til å problematisere rolleporteføljen til tidenes største skistjerne.

Samtidig som han var under kontrakt med Norges Skiforbund og ble brukt i kommersielle sammenhenger av arbeidsgiveren, var han hyret av TV 2.

Northug var et høyprofilert innslag i redaksjonelle sendeflater, for eksempel under VM i Seefeld.

For tv-kanalen var det selvsagt et scoop å sikre seg Northug i stallen, men samtidig oppstod det en situasjon som er faglig diskutabel.

Den problematikken blir nå betydelig mer krevende for sportsredaktør Vegard Jansen Hagen & co.

Under vinterens VM på ski stod Petter Northug på lønningslisten til både skiforbundet og TV 2. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nå skal nemlig forretningsmannen Petter Northug sponse gamle (u)venner i Norges Skiforbund, ifølge nettopp TV 2 med et millionbeløp.

Og ikke nok med det.

Han er tiltenkt en form for mentorrolle - altså en sportslig relevant funksjon under skiforbundets vinger.

Samtidig er det kjent at samarbeidet med TV 2 skal fortsette.

Det munner ut i et svært betent spørsmål: Hvordan kan disse ingrediensene blandes sammen, uten at det blir en salig saus?

les også Maktkampen mellom forbund og utøvere: Den evige hodepinen

Nettavisen Medier24 var inne på problematikken for noen dager siden. Førstelektor Anders Graver ved Oslo Met satte da fingeren på potensielle problemer opp mot pressens etiske regelverk.

«Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet», fremgår det blant annet av Vær varsom-plakaten (VVP).

Det er fullt mulig å diskutere hva slags roller på tv som regnes som en redaksjonelle, og om hvor grenser og gråsoner går eller bør gå. Skal Northug være med i sendinger der han analyserer, og potensielt kritiserer, den samme gjengen han sponser og indirekte jobber for?

Eller skal han være bare showmann i helt andre sammenhenger?

les også Petter Northugs foreldre skilles: – Nytter ikke å synes synd på seg selv

Grensegangen fremstår åpenbart som et minefelt for TV 2. Av flere grunner.

Northug skal utstyre trenere og støtteapparat i forbundet med et kommersielt produkt som lyder hans navn.

Han vil dessuten søke å innynde seg som leverandør til utøverne, i tillegg til å bidra sportslig til NSFs produkt.

Hvis tanken er å bruke Northug i sammenhenger opp mot noe langrennsrelatert, hvordan kan det fungere uten å gå på bekostning av kravene til integritet og troverdighet som følger av VVPs andre kapittel?

les også Ruud møter urokråken Kyrgios: – Han er tennisens Petter Northug

Ifølge Medier24 er sportsredaktøren oppmerksom på problematikken, som skal være tema på et møte med Northug snarlig.

Utfallet av det vil bli svært interessant.

Både med tanke på hva slags satsing TV 2 lander på, men også hva gjelder alvoret i kanalens vyer om å løfte bevisstheten rundt sport som et journalistisk fagfelt.

les også «Tjeideng» for Northug i avskjeden: - Stjernekaramell

Kanalen er slett ikke alene blant norske redaksjoner om å ha tilbakevendende utfordringer rundt roller, avstand og uavhengighet i sportens verden. Men det er ikke så ofte temaet blir satt så på spissen som denne situasjonen innebærer.

TV 2 sine konklusjoner vil si en del om hva de tenker rundt temaene journalistikk og sport. La oss håpe begrepene blir behandlet i den rekkefølgen.

Publisert: 29.08.19 kl. 17:40 Oppdatert: 29.08.19 kl. 18:47







Mer om