Krever endringer i svensk langrenn etter svak vinter

Sveriges langrennskvinner gir Norge hodebry, men for de svenske herrene ble det en trist sesong. Nå bes det om endringer.

– Vi skal løfte svensk herrelangrenn til gamle høyder, sa landslagssjef Richard Grip da Johan Olsson ble presentert som ny trener i fjor sommer.

Slik skulle det ikke gå. Hvert fall foreløpig.

– Svensk herrelangrenn er inne i en kritisk tid, skriver Petra Thorén i en kommentar i Aftonbladet.

Beste svenske herreløper, Calle Halfvarsson, ble nummer femten i verdenscupen totalt.

Han sto også for Sveriges eneste pallplass med tredjeplassen på 15 kilometer i åpningshelgen. De svenske herrene dro hjem fra VM uten medalje for første gang siden VM i 1999.

Snu steiner

I april skal landslagsledelsen sette seg ned å evaluere sesongen og planlegge fremtiden. Der ber Thorén om at «alle steiner blir snudd på en ærlig, åpen og prestisjeløs måte».

– Jeg håper at landslagssjefen Rikard Grip rører rundt i gryten skikkelig og ser hva Ski-Sverige har å komme med, skriver Thorén.

FØLGER LANGRENN: Aftonbladets Petra Thorén. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hun foreslår å dele opp i to tydligere treningsgrupper - en for sprint og en for distanse. Thorén spekulerer også i om det blir endringer i landslagstroppen.

– Det er for tidlig å si. Det kommer nok mer info om litt. Vi har ennå ikke planlagt så mye om videre fremtid. Sesongen ble litt blandet for oss. Vi må innrømme at vi hadde håpet på flere topp- og pallplasseringer, sier Mattias Nilsson, Sveriges landslagstrener, til VG.

Mangler bredden til Russland og Norge

Han erkjenner at det har vært tungt å erstatte løpere som Marcus Hellner, Johan Olsson og Emil Jönsson. Men han ser lysglimt og tror det skal gå an å ta innpå Russland og Norge, som har dominert herrelangrenn de siste sesongene.

– Vi har ikke bredden som Russland og Norge har, men det er inspirerende å se hvor fort de går. Vi vil komme dit med hard trening, sier Nilsson.

Den tidligere skiskytteren mener det kan være en fordel at det ikke er mesterskap neste sesong, for å kunne jobbe litt mer langsiktig mot VM i 2021 og OL i 2022.

Sveriges voldsomme løft på kvinnesiden motiverer også herrene.

– Det er inspirerende for hele Ski-Sverige. Og det er så fortjent etter så godt arbeid. Vi må se om det er noe vi kan lære. Både innad i organisasjonen og utenfor, sier Nilsson.

