Magesyke i den norske troppen: Vil flytte syk trener

TOBLACH (VG) Før en helsvart dag for flere av de norske utøverne ble landslagstrener Eirik Myhr Nossum isolert med magesyke. Nå blir han trolig flyttet for å forhindre smitte i den norske troppen.

Det forteller sprintlandslagets trener Arild Monsen etter en tung norsk dag. Johannes Høsflot Klæbo avskrev egne vinnersjanser i touren etter løpet. Erik Valnes brøt og Didrik Tønseth ble nummer 70.

Hjemme på hotellet lå landslagstrener Nossum isolert. Nå blir han trolig flyttet fra hotellet og landsbyen for å unngå at magesyken sprer seg i laget.

– Han blir antagelig det. Men vi holder på å styre med det nå, sier Monsen til VG.

For to dager siden reiste også en av favorittene Emil Iversen hjem med sykdom i kroppen.

Eirik Myhr Nossum følte seg ifølge Monsen plutselig dårlig i natt. Deretter ble herrelandslagstreneren isolert umiddelbart.

– Vi må ikke bli hysteriske. Men vi får se hvordan dette går, sier Monsen.

Nossum fikk magesyken før det som ble en tung norsk dag i sporet for flere av de norske utøverne. Bestemann var Hans Christer Holund på femteplass.

Sjur Røthe mente at resultatene var altfor dårlig av det norske laget.

– Vi er en sårbar gruppe når det er så tøffe renn og tøft program, sier Sjur Røthe som sier at de nå gjør alt de kan for å forebygge smitte i den norske troppen.

Monsen sier at syke folk vil bli flyttet vekk fra landsbyen, der det også er fullt trykk på hotellene under nyttårsfeiringen. Monsen sier han bare vet om Nossum foreløpig og vet ikke om noen andre sykdomstilfeller i den norske troppen.

Under høydesamlingen i Val Senales i oktober i fjor, før VM-sesongen, spredte eksempelvis magesyke seg med lynets hastighet internt i laget. Da gikk nesten samtlige løpere ned for telling, blant dem Therese Johaug og Petter Northug. Det skjedde svært fort.

– Hvilke tiltak gjør dere når det er magesyke?

– Vi må bare holde avstand. Så er det ekstra håndhygiene slik det blir sagt fra helseteamet hele tiden. Vi er ikke herre over alle slike ting. Plutselig inntreffer det og du er ikke herre over alle slike ting og plutselig inntreffer slike ting og du skjønner ikke hvorfor, sier Monsen.

Under årets Tour de Ski reiste Emil Iversen hjem med sykdom allerede etter den andre etappen. I Toblach tirsdag brøt Erik Valnes etter store problemer med luftveiene og er ferdig i touren. Samtidig hadde Didrik Tønseth en helsvart dag og ble nummer 70 over tre og et halvt minutt bak vinneren Sergej Ustjugov. Ingen av de pekte på sykdom som årsak til den blytunge dagen.

Tønseth trodde ikke den elendige dagen, som trolig setter stopper for videre deltagelse i touren for hans del, handlet om sykdom. Men han har lagt merke til at Nossum er magesyk.

– Det er tydeligvis noe som går på hotellet, men for egen del tror jeg det ikke er sykdom, men noe annet som er riv ruskende galt, sier Tønseth.

– Det er mye som er smittsomt. Så vi må passe på nå, sier Tønseth.

Publisert: 31.12.19 kl. 16:29

