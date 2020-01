Johaug kritisk til Tour-planer: Kan droppe neste Tour de Ski

VAL DI FIEMME (VG) Therese Johaug (31) knuste konkurrentene i årets Tour de Ski, men vurderer å droppe neste års utgave. Hun er kritisk til hvor omfattende rennprogrammet er.

For Johaug, som vant Tour de Ski for tredje gang søndag, rettet kritikk mot neste års Tour-planer, da det er lagt opp til at den starter 1. januar og vare frem til 10. januar.

– Jeg er usikker med tanke på at jeg lyktes veldig bra i fjor med å ikke gå touren med tanke på mesterskap. Det er en annen kabal som skal legges opp, sier Johaug.

I fjor tok Martin Johnsrud Sundby til orde for at utøverne burde stille i Tour de Ski. I år droppet han selv touren, da han mente de hadde tatt bort alt han har hatt sin styrke i. Under Tour de Ski ble det også en kritisk holdning fra FIS da Emil Iveren hoppet av underveis i Tour de Ski, for å satse på VM-uttak.

– Det er veldig viktig for Tour de Ski at alle de beste utøverne er med. Jeg har veldig stor respekt for det. Men så er det en kabal som skal gå opp og se hvilke mål man har. Mulig jeg går neste år. Jeg har ikke bestemt meg for det ennå, sier Johaug.

Johaug vant Tour de Ski både i 2014 og 2016. Og hun sier hun har gått fort både i Tour de Ski og mesterskap i samme sesong før. I fjor droppet hun det til fordel for VM, da det mesterskapet betydde ekstremt mye for Johaug etter at hun hadde sonet dopingdom både under VM i Lahti og OL i Pyeongchang.

– På programmet i dag står det at det skal være åtte renn. Altså enda et løp mer enn i dag. det er rart før mesterskap å ha åtte konkurranser når du har et mesterskap som folk lader opp. Jeg tror i alle fall de må kutte en konkurranse så det kan være sju som nå, sier Johaug.

På spørsmål om hun kommer til å gi klar beskjed i forkant av vårmøtet til FIS der programmet skan endres sier hun.

– Ja.

– Jeg vil si at åtte skirenn og vi starter ikke før 1. januar heller så det er strukket lenger ut i januar og tettere opp mot VM. jeg tror de må gjøre slike grep for å få med de beste løperne, sier Johaug.

FIS-renndirektør Pierre Mignerey sier at de er interessert i meningene til utøverne når de skal utforme planene.

– Vi må tenke på dette. Vi har diskutert det dette året. men vi ville ha erfaringen fra i år for å se på årets program som var ganske nytt, før vi tenker på neste år. Vi vil på nytt diskutere antall etapper og formatet. Vi kan gjøre noe med begge deler, sier Mignerey til VG.

– Vi tenker selv også, men vi vet at vi må være forsiktige i et år med VM og OL, sier Mignerey.

Jürg Capol, markedsdirektøren i FIS, lagde idéen om Tour de Ski sammen med Vegard Ulvang. Han påpeker at programmet blir satt endelig i mai.

– Har Johaugs mening noen påvirkning?

– Hvis man hører på alle så får man ingen beslutning. 50 personer sier kanskje noe og 50 personer noe annet. En beslutning må bli tatt med litt avstand, sier Capol som påpeker at for mange etapper også kan gå utover spenningen til slutt.

Johaug mener imidlertid at årets opplegg er greit der FIS har lagt inn to lengre tourer i samme sesong. Fra midten av februar venter en norsk-svensk tour over ni dager.

– Men når du har mesterskap og du skal legge på enda et konkurranse til i en tour, da må du kanskje akseptere at folk ikke har lyst til å bryte seg helt ned dersom har VM du satser mot, sier Johaug.

Flere løpere har vært kritiske til årets svært omfangsrike sesong. Blant dem var Astrid Uhnreholdt Jacobsen på slutten av sesongen i fjor. Johaug mener det er viktig at FIS ikke overdriver.

– Det er viktig for å få med de aller beste på alle skirenn, er at det ikke blir for mange skirenn. Da blir det til at folk må plukke mer, sier Johaug.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var så utkjørt at hun forsvant rett på hotellet etter klatringen opp Alpe Cermis uten å prate med pressen.

– Hun var selvfølgelig sliten, stiv og støl. Hun hadde behov for en raskere exit, men det er ikke noe dramatikk, sier landslagslege Øystein Andersen.

Han ser at mange av løperne er svært slitne på slutten av touren. Han peker på at touren er en tøff belastning med reising, nye steder og tøft konkurranseprogram som sliter på utøverne. I år ble det en rekke forfall blant norske løpere underveis i touren.

– Det er klart man kan ikke bare legge på og legge på, sier landslagslege Øystein Andersen om Johaugs kritikk av Tour-planene for neste år.

– Men det er ikke alle som nødvendigvis må gå alt. Og fra mitt ståsted; jo tettere program det er jo mer må man av og til ta hensyn. Det er vanskelig å få løpere som kan gå alt hele tiden, sier Andersen.

Publisert: 05.01.20 kl. 16:12

