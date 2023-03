Fadese for Sverige på stafetten: − Jeg skrek: «Helvete!»

PLANICA (VG) Sverige var ansett som den store favoritten på kvinnenes stafett. I stedet gikk alt galt.

– Jeg skrek rett ut: «Helvete!», for jeg kjente meg så sterk. Fy faen så irriterende det var, sier Ebba Andersson til NRK.

Andersson falt og brakk staven på den andre etappen, mens Frida Karlsson tapte 15 sekunder til Ingvild Flugstad Østberg på den tredje etappen. På et tidspunkt så det ut til at de kunne havne utenfor pallen, men Maja Dahlqvist reddet bronsen.

«Svensk marerittstafett», slår Aftonbladet fast.

Andersson fikk ny stav i løpet av få sekunder, men det var bare et problem:

– Den var ti centimeter for lang. Det var en tøff opplevelse de siste tusen meterne. Jeg prøvde bare å minimere skaden, sier hun.

Anne Kjersti Kalvå hadde få problemer med å holde unna på den siste etappen. Til slutt var hun tyve sekunder foran Tyskland i mål. Dermed ble det altså norsk gull.

Karlsson måtte hjelpes ut av målområdet etter den tredje etappen. Expressen-kommentator Tomas Pettersson sier til VG at det var ingen som hadde sett for seg at Karlsson skulle slite såpass. Han spekulerer om de kan ha bommet med skiene.

– Det er kanskje de to største stjernene som gjør seg bort, ettersom Ebba knakk staven. Frida og Ebba hadde ansvar for de to etappene der Sverige skulle avgjøre. Det var tanken, men så ble det stikk motsatt, sier Pettersson.

– Det er noe som ikke stemmer når Frida tar seg ut så mye og er så langt bak, sier Viaplay-ekspert Anna-Karin Strömstedt.

Hør hva Karlsson sa etter etappen.

Den tidligere langrennsløperen lot seg imponere av Flugstad Østbergs superetappe.

– Det er absolutt et av de sterkeste løpene hun har gjort i år, sier Strömstedt – og legger til:

– Sverige var storfavoritt, men det er virkelig en utklassing av Norge.

– Det vil ta litt tid å fordøye dette. Det er tredje strake stafett uten gull for Sverige med denne generasjonen av skiløpere. Det er ingen bra følelse, sier Pettersson i Expressen.

Info Sveriges stafetter siden VM-gullet i 2019 Verdenscup i Lillehammer 2019: Nummer tre.

Verdenscup i Lahti 2020: Nummer tre.

VM i Oberstdorf 2021: Nummer seks.

Verdenscup i Lahti 2021: Nummer to.

Verdenscup i Lillehammer 2021: Nummer to.

OL i Beijing 2022: Nummer tre.

Verdenscup i Toblach 2023: Nummer to.

VM i Planica i 2023: Nummer tre. Vis mer