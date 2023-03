RÅSTERK AVSLUTNING: Kristine Stavås Skistad spurter bedre og setter foten først over målstreken under årets siste verdenscupsprint for sesongen i Lahti.

Skistad motivert av sosiale medier-tyn: − Ekstra gøy med bitre svensker

LAHTI (VG) Kristine Stavås Skistad (24) har satt svenske sprintstjerner på plass i hvert eneste renn etter VM. Men hun får høre det av fans av «söta bror» med jevne mellomrom i sosiale medier.

– Det er jo først og fremst mange hyggelige meldinger. Men så synes jeg det er ekstra gøy med meldinger fra bitre svensker. De kommer med mange kommentarer. Det er veldig stas og veldig motiverende, sier Skistad til VG og smiler.

– Dette er på sosiale medier?

– Ja. Jeg fikk en melding av en svensk dame her om dagen. Den motiverte godt før siste rennet.

Info Kristine Stavås Skistad: Født: 8. februar 1999 (24 år). Klubb: Konnerud IL. Aktuell: Har aldri levert en sterkere sesong enn denne. Skistad vant sitt femte verdenscuprenn i verdenscupen denne sesongen. Står med seire i Les Rousses, Drammen, Falun, Tallinn, Lahti.

I tillegg har Skistad tatt NM-gull på sprint denne sesongen. I VM-finalen i Planica endte hun som beste norske, slått av fire svensker måtte hun ta til takke med en femteplass. Vis mer

– Hva sto det der?

– Det var mye greier om at jeg var et eller annet.

– Det var ufint?

– Ja, det er mye ufint fra svenskene, sier Skistad og gliser.

Lørdag fortsatte hun sin råsterke triumfferd i verdenscupen. I Lahti spurtet hun ned den svenske sprint- og lagsprintverdensmesteren Jonna Sundling. Ikke bare for første gang i år. Men for fjerde gang på rappen.

24-åringen fra Konnerud vant først på hjemmebane i Drammen kort tid etter VM. Så har seirene kommet på rekke og rad. I Falun, Tallinn og nå under verdenscupavslutningen i Finland.

FIRE SEIRE PÅ RAPPEN: For Kristine Stavås Skistad (midten). Her sammen med Jonna Sundling og Tiril Udnes Weng, som ble henholdsvis nummer to og tre under verdenscupsprinten i Lahti, Finland, lørdag.

Sundling har måttet ta til takke med andreplassen – hver gang.

– Hva tror du det gjør med Sundling?

– Det er kanskje dumt, nå kommer hun (Sundling) til å trene som faen til neste år og bli enda bedre. Hun er nok motivert for å ta Skistad neste år. Jeg tror det svir. Hun har vært eneren egentlig, så kommer det en ny en, vurderer verdenscupvinner Tiril Udnes Weng.

– Det er klart, man vil jo alltid vinne. Spesielt når det er en som har slått meg mange ganger, så er det surt. Men jeg er glad for å ha henne som konkurrent, sier Sundling.

– Gjør det noe med deg?

– Jeg må bare forsøke å bli bedre. Hun er utrolig sterk på lettgåtte partier, det er der jeg trenger å bli bedre. Så jeg har noe å jobbe med fremover, sier Svensken.

Skistad forteller at hun tenker slik hver gang hun møter Sundling i en finale:

– Jeg tenker bare at jeg har lyst til å slå henne. Jeg føler jeg har fått overtaket nå. Så gjelder det å vinne VM og ikke verdenscup. Men det er morsomt å slå en så sterk konkurrent.

Skistad er i det hele tatt overrasket over at hun har tatt så store steg denne sesongen. Hun mener det er «sykt» gitt at hun ikke var i verdenstoppen sist sesong.

Ikke minst etter at to sesonger på det norske rekruttlandslaget mellom 2019 og 2021 har vært blytunge.

– Jeg har funnet min vei. Jeg har lært mye og i år har jeg gjort det jeg liker før ting gikk skeis. I fjor trente jeg godt, jeg var klar på at kroppen ikke klarte å prestere best mulig. Det siste to årene har jeg gjort det som er best for meg.

– Når du ser toppnivået ditt nå, er du bitter for tiden på rekruttlandslaget?

– Nei, egentlig ikke. Nå sitter jeg nesten igjen med følelsen av at jeg er glad for at jeg hadde den. Jeg har lært veldig mye. Men det kan hende jeg måtte litt ned for å finne ut av det. Jeg har jo ofte tenkt at det er unødvendig å gå så langt i kjelleren og at jeg har kastet bort noen år. Men sånn er det, sier Skistad.