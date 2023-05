FAMILIE: Justyna Kowalczyk avbildet med ektemannen Kacper Tekieli og sønnen Hugo (1).

Bekreftet overfor polsk Eurosport: Justyna Kowalczyks ektemann er død

Den tidligere polske langrennsstjernen Justyna Kowalczyks ektemann, Kacper Tekieli (38), er død.

Flere av de største mediene i Polen melder om dødsfallet torsdag.

– Han døde i et snøskred, han ble funnet torsdag, sier Jerzy Natkanski, direktør for den polsk fjellstiftelsen «Foundation for Support of Polish Mountaineering» til polske Eurosport.

Tekieli var en profesjonell isklatrer og instruktør.

Stiftelsen har bekreftet tragedien på sine Facebook-sider.

«Et ufattelig tap. Kacper Tekieli døde i Alpene. Våre kondolanser til de kjære», skriver stiftelsen.

Ektemannen skal ha dødd i Alpene i Sveits. Han bodde der sammen med Justyna Kowalczyk.

Paret har ett barn sammen – sønnen Hugo – som snart fyller to år.

VG møtte Kowalczyk under ski-VM i Planica. Da passet ektemannen på Hugo mens den tidligere skistjernen satt i kommentatorboksen.

– Jeg er så glad for å ha mannen min. Nå har vi fått en liten gutt, og det gjør meg så lykkelig. Jeg måtte gå en lang vei. Hvert eneste skritt var langt. Men til slutt var alt verdt det, sa hun til VG i mars.

