TILBAKE I NORGE: Bjørn Dæhlie var på plass i Holmenkollen for å lansere sitt nye skilag.

Bjørn Dæhlie om Sveits-kritikken: − Jeg har det bra

HOLMENKOLLEN (VG) Skikongen og forretningsmannen Bjørn Dæhlie (54) var lite snakkesalig om kritikken han har fått for å ha flyttet til Sveits.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dæhlie var fredag i Holmenkollen for lansering av et nytt skilag, Team Aker Dæhlie, hvor hans kleskjede er sponsor med Aker. Det er første gang han opptrer offentlig i Norge etter at han og kona Vilde Falck-Ytter flyttet til Sveits, som har gunstige skattebetingelser, tidligere i år.

Valget om å forlate Norge har fått mye kritikk fra politikere – og også milliardæren Trond Mohn.

På VGs spørsmål om hva han tenker om kritikken han har fått etter bytte av bosted, svarer 54-åringen først:

– Jeg kan ta det en annen gang.

– Har du fått med deg kritikken?

– Jeg har egentlig bare en kommentar. Det er at jeg har flyttet, og det fungerer. Sveits er et fint land. Det minner mye om Norge. Jeg har det bra, svarer Dæhlie og går videre i minglingen.

Bjørn Dæhlie hadde en stor karriere med 46 verdenscupseirer, åtte OL-gull og ni VM-gull. Kondis-kongen har i etterkant hatt stor suksess med egen kleskjede under Active Brands.

Dæhlie har også investert i hytter og eiendom. Ifølge skattelistene hadde Dæhlie en ligningsformue på nesten 420 millioner kroner i 2021, samt inntekt på 9,6 millioner, mens han betalte 6,5 millioner kroner i skatt.

Bjørn Dæhlie (t.v.) presenterte fredag sitt nye skiteam sammen med Aker-sjefen Øyvind Eriksen.

I februar ble det kjent at Dæhlie og Falck-Ytter skulle flytte ut av Norge. Sveits er nummer fem på listen til Tax Justice Network over skatteparadiser.

I et skatteparadis kan utlendinger og selskaper eid av utlendinger få lave skatter. Skatteparadis har ofte et lovverk som hindrer innsyn, men det er ikke ulovlig å ha verdier i skatteparadiser.

– Vi flytter til Sveits fordi det er et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer, og vi gleder oss veldig, sa Dæhlie til Nettavisen i vinter.

De siste årene har Dæhlie skapt flere overskrifter for sine bosteder. I fjor høst ble det kjent at han solgte huset i Bø i Vesterålen – dit han flyttet fordi kommunen var gunstig med tanke på formuesskatt. Huset kjøpte han året før, og han sa da til VG at grunnen var kuttet i formuesskatt i kommunen.

Info Team Aker Dæhlie Utøvere: Langløp (Ski Classics): Isabell Valen, Astrid Øyre Slind, Silje Øyre Slind, Kjartan Haugen, Stian Hoelgaard, Chris Jespersen, Vebjørn Moen, Max Novak, Petter Stakston, Isabel Valen (para) og Kjartan Haugen (para). FIS/allround (Norgescup, skandinavisk cup og verdenscup): Anna Heggen, Guro Jordheim, Marte Mikkelsplass, Kari Øyre Slind, Runa Ulvang, Johannes Lønnestad Flaaten, Mikael Gunnulfsen, Amund Korsæth, Eirik Mysen og Mattis Stenshagen. Team Next Gen: Parautøverne Helena Paulsen, Emil Moore Carlsen, og Endre Lykken Knut Nystad skal være daglig leder. Bror Trond Nystad skal være med som trener. Chris Jespersen skal også være litt trener i tillegg. Vis mer

Før Bø og Sveits bodde Dæhlie i Nannestad. Hans kleskjede Dæhlie skal nå sammen med Aker satse på langløp, de «nest beste» løperne til langrenn og parautøvere.

– Å bygge opp en virkelig langrennssatsing har vært en drøm, sier Dæhlie, som skal være med rundt laget som mentor.

Aker hadde to forutsetninger for å være med: Laget skal vinne og ha det gøy. Team Aker Dæhlie håper å lokke til seg også internasjonale storfisker, og vil gjerne få frem løpere til landslaget.

STOR GJENG: Team Aker Dæhlie innebærer foreløpig 22 utøvere.

– Det blir nok noen internasjonale enere i tillegg til norske, sier Dæhlie.

– Sykkelsporten er en god inspirasjon med utøvere fra ulike nasjoner. Kanskje er det en vei å gå også for langrennssporten, sier Øyvind Eriksen, Aker-sjef.

Han og Dæhlie er gode venner og jakter sammen, men Eriksen understreker at det ikke er en «vennetjeneste».

– Når Aker engasjerer seg, setter vi ikke noe utløpsdato. Muligheten til å gjøre noe viktig og morsomt sammen, har gjort dialogen mellom bedriftene enkel og effektiv.