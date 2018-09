Mari Eide om sin avdøde søster: – Livet blir aldri det samme

– Alt er vanskelig nå, alt er uvirkelig nå. For fire uker siden skrev jeg et dikt til deg i 30-årslaget, for to uker siden var du på premieren min. Alt er vanskelig nå. Jeg gikk fra den beste tida i livet mitt til den vanskeligste på et døgn. En så livsglad, sprek og flott jente som deg som helst skulle være på flere ting samtidig, så du ikke gikk glipp av noe. For to og et halvt år siden er jeg glad du ble med Anders og Mari på stand up. Vi snakket nesten ikke sammen den kvelden, men jeg er så glad jeg klarte å kapre deg. Tida med deg er den beste i livet mitt. Når jeg var treig dro du meg med, vi var på turer. Jeg hadde endelig funnet den perfekte jenta. Du hadde noen ting du ofte sa: En av tingene var ofte da vi hadde lagt oss. Du sa: «Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg». Nå er det jeg som må klare meg uten deg. Du sa; «Tror du vi kommer til å gifte oss?» Jeg sa ja, men ikke for hardt. Jeg ville jo ikke dele planene mine med deg. Vi skulle bare flytte inn først, det var ingen hast. Vi hadde planene klare, livet foran oss, det var oss to. Nå er det bare de fine minnene igjen. Alt er vanskelig nå, utenom å si: «Jeg elsker deg»,