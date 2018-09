GODE VENNER: Her var Therese Johaug, Ida Eide og Astrid U. Jacobsen på bakekurs hvor pressen var med i 2017. Foto: Frode Hansen

Therese Johaug i sorg: - Hun synes det er helt uvirkelig

LANGRENN 2018-09-03T11:02:36Z

OSLO/LIVIGNO (VG) Langrennsstjernen Therese Johaug (30) sto over dagens pressetreff i Italia etter at det ble kjent at venninnen Ida Eide (30) har gått bort.

Publisert: 03.09.18 13:02 Oppdatert: 03.09.18 14:11

– Det er forferdelig tragisk. De er i sjokk alle sammen der nede. Det er veldig tungt, sier Jørn Ernst, Johaug-manager til VG.

Skilandslaget hadde opprinnelig kalt inn til pressemøte klokken 12 mandag. Grunnet nyheten om dødsfallet stilte kun Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng opp. Johaug sto over pressetreffet.

Johaug og Eide feiret felles 30-årsdag for bare få uker siden. De har sammen med Ingvild Flugstad Østberg også vært på flere ferier sammen. Nå er Eide revet bort .

Støtte da OL røyk

Da Therese Johaug fikk dopingdommen som gjorde at hun ikke fikk gå OL, la Ida Eide ut denne meldingen på Instagram :

«Therese er den mest utholdende og sterkeste personen jeg kjenner. Hun er rett og slett verdens beste til å klatre motbakker. Derfor er jeg sikker på at hun klarer å komme seg opp den lengste motbakken så langt i karrieren! Stå på Therese, du fortjener all den støtte du kan få».

Søster - og Johaugs landslagskollega - Mari Eide har reist hjem fra treningssamlingen i Livigno.

Det er ikke avklart om Therese Johaug reiser hjem igjen, opplyser manager Ernst til VG.

Dødsfallet skjedde i forbindelse med et mosjonsløp lørdag. Ida Eide ble funnet livløs , og senere på sykehuset.

– De har vært venninner i mange år og var veldig nære. Det er veldig leit for Therese. Det er ikke så mye mer å si, sier Ernst.

– Therese synes det her er helt uvirkelig. Hun tar det veldig tungt og tankene hennes går til familien og samboeren til Ida, sier Gro Eide, medieansvarlig i Skiforbundet - ikke i familie med Ida Eide.

Flere dødsfall

Også tidligere i sommer mottok langrennsjentene tragiske nyheter om at tidligere landslagsløper Vibeke Skofterud (38) hadde gått bort. Johaug uttalte da at hun hadde mistet en av sine beste venninner .

– Jeg vil ikke si så mye om det, men det er to nære venninner som blir borte på kort tid. Det er en stor belastning selvsagt, sier Ernst.

I likhet med Johaug kjente Østberg både Ida Eide og Vibeke Skofterud godt.

– Therese har hatt det ufattelig tøft rett og slett. Hun tar det tungt og jeg har prøvd å være der så godt jeg kan for henne. Det er klart at det har vært nok for oss alle, og spesielt for Therese også, og ja, nei. Det er tøft, sier gråtkvalt Østberg.

Under OL i 2014 gikk broren til Astrid Uhrenhold Jacobsen bort . Det preget den norske troppen i høy grad.

Slik hedret Johaug venninnen under Blinkfestivalen: