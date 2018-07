RYDDER KRAFTLINJER: Nils-Erik Ulset jobber i skogen for å få endene til å møtes. Foto: Privat

Para-utøver Ulset jobber i skogen for å kunne satse: – Det føles litt urettferdig

Publisert: 21.07.18 14:29

I fjor tømte Nils-Erik Ulset (34) hele sparekontoen for å kunne satse for fullt mot Paralympics 2018. Etter at han kom hjem fra lekene tok han fem dager fri. Deretter måtte han tilbake på jobb - for å skaffe penger til å satse én sesong til.

– Det går fra hånd til munn, sier Ulset.

Når VG snakker med 34-åringen, har han akkurat avsluttet arbeidsdagen som skogsarbeider. Han har et lite vindu ledig, før han må ut igjen på trening. Ulset har levd et hektisk liv siden han kom hjem fra Paralympics i Pyeongchang i vinter: Fem dager fri var det eneste han kunne unne seg.

Deretter bar det tilbake til skogen, og jobben med å rydde kraftlinjegater.

I løpet av de siste 16 årene har Ulset, som har en arvelig muskelsvekkelse i begge bein, hentet ikke mindre enn 30 medaljer i Paralympics og VM. Hovedsaklig i skiskyting, men også i langrennssporet.

Han ble på Idrettsgallaen kåret til Årets funksjonshemmede utøver i 2009, og denne våren ble han tildelt den prestisjetunge Egebergs ærespris.

Men om medaljesamlingen er stor, er kontoen mer slunken.

Hos skiskytterforbundet får han stipend som ligger på linje med rekruttlandslaget. I tillegg får han stipend på Olympiatoppen, til sammen utgjør dette i underkant av 200.000 kroner.

– Resten må jeg skaffe selv. Det er vanvittig trått på sponsormarkedet, jeg har noen få som bidrar, men ikke slik at jeg kan leve av dette. Jeg må jobbe i tillegg, sier Ulset.

Skrapte kassa i fjor

I fjor tok Ulset et stort valg i forkant av sesongen. Han tømte sparekontoen for å kunne satse 100 prosent inn mot Paralympics.

– Jeg bestemte meg for å ta en sjanse. Jeg ville prøve et høydeopplegg, og trengte en viss base med treningsmengde før jeg dro. For å få til det, kunne jeg ikke jobbe. Fra august og utover satset jeg 100 prosent, og jeg merket fort hvor mye lettere alt var. Tenk å kunne ha det slik hele tiden! Men da det ble vår igjen, måtte jeg gå tilbake til den gamle modellen, forteller han.

Fem dager fri var alt han kunne unne seg etter hjemkomsten fra Pyeongchang, hvor han tok bronse på 15 kilometeren i skiskyting og sølv på langrennsstafett.

Ulset innrømmer at det kan kjennes en smule bittert å tenke på landslagsutøverne på elitelaget, som kan konsentrere seg fullt og helt om å drive idrett.

– Det føles litt urettferdig. Da jeg mottok æresprisen, ble merittene mine lest opp. Jeg begynner å få ei bra liste. Men jeg står fortsatt uten så mange sponsorer at jeg kan leve av dette. Det er ikke alltid jeg føler at det jeg driver med, er det som blir høyest verdsatt, sier han.

Per Arne Botnan i skiskytterforbundet bekrefter at Ulset får stipend på nivå med rekruttlandslaget, cirka 40.000 kroner.

– Han er i samme situasjon som en del andre, som lever på stipend og lån, og gjerne må jobbe litt. Samtidig har han mulighet til å selge sponsorplass selv. Det er et system som er likt for de fleste hos oss, sier Botnan.

– Det har ikke vært aktuelt å gi Ulset stipend på lik linje med eliteutøverne?

– Slik systemet har vært så langt, har det ikke det.