USIKKER FREMTID: Tor Arne Hetland forteller at han skal tenke seg om for hva han gjør i fremtiden. Her etter en skuffende dag i Tour de Ski januar 2018. Foto: Göran Bohlin

Sparkede Hetland overrasket over misnøyen

Publisert: 29.06.18 07:13

LANGRENN 2018-06-29T05:13:11Z

Tor Arne Hetland (44) innrømmer at han ikke ventet at evalueringen av sesongen skulle koste han jobben som landslagstrener for langrennsgutta.

– Ja. Det var som Vidar Løfshus sa (sportssjef for langrenn i Norges Skiforbund), det kom veldig plutselig. Men det er jo sånne ting som kommer fram i sånne type evalueringer, fordi man snur på hver en stein.

Det svarer Hetland til Adressa på spørsmål om han ble overrasket over misnøyen med hans ledelse.

– Riktig folk rundt

Før intervjuet med Trondheim-avisen, har Hetland holdt seg i fred og ro fra media siden han ikke fikk fullføre kontrakten som trener for det norske allroundlaget.

Egentlig hadde 44-åringen avtale ut neste sesong.

Uansett hevder Hetland at han ikke er bitter over avgjørelsen.

– Jeg vet hvor viktig det er å ha de riktige folkene rundt meg, og når utøverne mener at de vil ha inn nye impulser, da er det det riktige å gjøre, sier Hetland.

Han avdramatiserer sparkingen og kaller våren for «grei».

Yngre erstatter

Den tidligere olympiamesteren har nå blitt erstattet med 32 år gamle Eirik Myhr Fossum.

For to uker siden kom det fram at Hetland sluttet i Skiforbundet.

Mens Hetlands var allroundtrener vant Norge stafettgull i VM 2017 og OL 2018 , mens det ble trippel norsk på 30 kilometeren . Samt gull i teamsprint og Johannes Høsflot Klæbos sprintgull.

– Aldri hyggelig

30 kilometer-vinner Simen Hegstad Krüger sa til VG at det aldri er hyggelig når treneren må gå tidligere i sommer.

– Men av og til kan det være godt med en forandring. Så håper jeg Tor-Arne finner seg noe, for han er absolutt en bra mann, har mange gode ressurser som kan bli brukt andre steder, mente Krüger.