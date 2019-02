Ustjugov dyttet Klæbo i målområdet etter kollisjon

SEEFELD/OSLO (VG) Sergej Ustjugov stormet bort til Johannes Høsflot Klæbo og slo etter trønderen, som til slutt endte med å vinne gull.

Publisert: 21.02.19 15:41 Oppdatert: 21.02.19 16:21







– Jeg går inn først, og vil ha innersvingen. Det er veldig nære at jeg ramler, men han kjører rett inn i meg. Det er han som prøver seg på innersvingen. Det er litt artig at han kommer bort og fyrer seg opp, sier Klæbo til NRK, etter at gullet er sikret.

De to erkerivalene hektet i hverandre før den siste motbakken, det førte nesten til fall, og i målområdet var Ustjugov tydelig misfornøyd med Klæbos manøver i situasjonen.

Ustjugov røk ut av semifinalen, mens Klæbo vant til slutt gullet etter en høydramatisk sprint.

– Det er ingen som forstår så mye når han snakker russisk og jeg trønder, men han slutter med å si «good luck», sier Klæbo - som altså kunne le sist.

KONFRONTASJONEN: Kort tid etter målgang gikk Sergej Ustjugov rett bort til Johannes Høsflot Klæbo. Russeren dyttet nordmannen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rett etter målgang kjørte Ustjugov i høy fart rett bort til Klæbo, knuffet til trønderen og kom med noen harde, russiske gloser. Så slo han nærmest etter nordmannen, uten å treffe.

Klæbo svarte med å slå ut med armene, like misfornøyd. Publikum reagerte med pipekonsert.

Sindre Bjørnstad Skar kom til Klæbos unnsetning, russeren trakk seg unna - men ikke før han kom med noen klapp på trønderens kinn.

Klæbo trakk seg vekk, etter å ha gitt en tydelig misfornøyd mine til den russiske erkerivalen. Ustjugov ble så belønnet med gult kort, ifølge mediekontakt Claes-Tommy Herland.

– Så langt kan det ikke gå. Det er ikke boksing vi driver med, sier Calle Halfvarsson til VG.

VGTVs kommentatorer mente også at Ustjugov var synderen i situasjonen, som nesten førte til en velt.

– Det der går ikke an av Ustjugov, sa Thomas Alsgaard.

Ustjugov er ute av VM-sprinten etter sin femteplass i semifinaleheat nummer to. Klæbo kom på sin side på andreplass i heatet, er videre til finale - og kvittet seg med en av de største gullrivalene i samme slengen.

NESTEN FALL: Dette er en situasjonen Sergej Ustjugov reagerte på (nr. 2 fra høyre). Johannes Høsflot Klæbo er foran ham. Foto: Bjørn S. Delebekk

Finn-Hågen Krogh ble slått ut som «lucky looser» i kvarfinalen med én hundredel i favør Simeon Hamilton. Etterpå ville han ikke snakke med pressen.

Svenske Calle Halfvarsson brakk staven i første tak på vei ut av kvartfinale-heatet. Han kom seg opp i tet, men røyk likevel ut. I målområdet var han rasende etterpå.

– Jeg var forbannet. Frustrasjonen måtte ut, sier Halfvarsson til VG.

Før rennet var Halfvarsson i hardt vær etter denne oppsiktsvekkende videoen - som han angret på:

– Oppladningen ble som det ble. Det er litt synd at det ble slik, sier Halfvarsson om videobråket.