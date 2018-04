MOR BJØRGEN: Kristin Bjørgen synes det er rart at datteren gir seg. Men støtter avgjørelsen. Her er hun på jobb på eget treningssenter hjemme på Støren. Foto: Geir Otto Johansen / Linn Katrin Yttervik

Bjørgens spesielle beskjed til mamma Kristin: «Skal du ikke spørre meg om når jeg slutter, mamma?»

Marit Bjørgen bestemte seg for å legge opp allerede i januar. Det bekrefter mamma Kristin Bjørgen som synes det er fornuftig – men også vemodig – at langrennsdronningen setter karrierepunktum nå.

– Jeg skjønte at hun kom til å gi seg allerede i januar, fordi vi fikk beskjed om å bestille oss tur til Falun (verdenscupavslutningen), sier Kristin Bjørgen til VG.

Da nyheten om at tidenes mestvinnende vinterolympier sprakk i mediene fredag formiddag – rett før Marit Bjørgen skulle gå NM-distansen fem kilometer klassisk i Alta (vant sitt 25. NM-gull) – visste mamma at avgjørelsen var tatt.

Spørrende Marit

Men det skjedde på en litt snodig måte. Kristin Bjørgen forteller at hele «klanen» – Marits sønn Marius, samboer Fred Børre Lundberg, og øvrig familie var samlet i påsken på familiehytta på Røros, da Marit så undrende på henne: «Skal du ikke spørre meg om når jeg slutter, mamma..».

Kristin Bjørgen ler litt av historien. Og legger til: – Jeg kjenner henne så godt at jeg visste at dette var hennes siste sesong.

På spørsmål fra VG om hvordan dagen har vært på jobben i Bjørgen Treningssenter på Støren fem mil sør for Trondheim, som hun eier sammen med en venninne, trekker hun pusten.

– Det har vært en rar dag, jeg må si det. Det har kommet mange tilbakemeldinger. Det er vemodig at Marit slutter, men jeg synes også det er fornuftig, sier Kristin Bjørgen.

Da VG intervjuet henne for tre år siden, og datteren annonserte at hun var gravid, fikk hun hakeslepp. Hun mente tidenes beste kvinnelige langrennsløper burde gitt seg etter Falun-VM. Nå understreker hun at datteren må ta seg tid til å være mamma for Marius.

Ikke gravid

Når VG spør om det er flere barn på vei i familien Bjørgen/Lundberg, svarer hun benektende. Og ler godt. Men legger til at hun gjerne vil ha flere barnebarn.

– Nå håper jeg at Marit bruker tid hjemme med Marius og Fred Børre, og tenker seg om i minst ett år, sier Kristin Bjørgen.

Hun tror datteren og Fred Børre (OL- og VM-vinner i kombinert) blir boende i Oslo. Hun ser ikke for seg at Marit vender hjem. Hjem til bondegården hvor det tidligere var husdyrhold. Inntil for noen år siden med sauedrift.

– Jeg tror at Marit skal kjenne litt på det. Men jeg tror også hun synes det blir rart ikke å ha noen mål lenger. Hun blir nok boende i Oslo hvor hun og Fred Børre har sitt nettverk, sier Kristin Bjørgen.

Marit Bjørgen går sitt siste store skirenn under NM i Alta (30 km) lørdag. Men det er ikke helt slutt med dét, påpeker moren.

Flere renn

– Marit skal gå et showrenn i Granåsen (Trondheim) onsdag, så er det «Marit Bjørgen-rennet» her på Støren neste helg med turrenn lørdag og barneskirenn søndag, sier Kristin Bjørgen.

– Det kommer vel ekstra mange barn i år?

– Det har brukt å være rundt 500 hundre. Og det vet jeg meget godt, fordi jeg er starter, sier Kristin Bjørgen, og humrer.

