Weng har blitt bedt om å roe seg ned på trening

ORKANGER (VG) Toppidrettsveka-spesialist Heidi Weng (27) fornektet seg ikke på årets første distanse. Med en enorm sluttspurt smadret hun samtlige landslagsvenninner på oppløpet.

«Jaaaa», skrek Weng da hun føk først over målstreken – og vant den ti kilometer lange fellesstarten med rulleskibytte torsdag.

Hun vant med noen få tideler foran Tiril Udnes Weng – firmenningen til Heidi Weng – mens Anne Kjersti Kalvå ble nummer tre. Kathrine Harsem og Astrid Uhrenholdt Jacobsen havnet på plassene bak.

Tårevått

Men at seieren betydde mye for Weng, det var det ingen tvil om. Hun tok blant annet til tårene. I etterkant sier hun at «hun kanskje tok litt vel av», men gjentar at en seier smakte ekstra godt.

– Det har ikke vært kjempelett for meg i sommer. Det ble det sånn. Det er gøy å få en opptur, det må jeg innrømme, sier hun til VG og smiler.

Bedt om å roe seg ned

Hun har nesten ikke vært å se på diverse rulleskirenn, både de mer seriøse og de som har et større showpreg, denne sommeren. Grunnen er at kroppen hennes ikke spilte helt på lag på slutten av vinteren og Weng påpeker derfor at det ikke har vært så lett å komme tilbake igjen. Weng har blitt bedt om å roe seg ned.

– Ja, jeg har blitt det av Ole Morten (kvinnelandslagstrener). Jeg har ikke presset meg mye i kjelleren.

– Det er kjedelig, da. Det er gøy å gå skirenn og intervaller. Det å bare gå runde på runde når man trener for seg selv er kjedelig. Det har vært om å gjøre å trene mye alene for å gå I3-økter (en intensitetssone) for at ting skal ligge lavt og ikke bli hisset opp til å gjøre noe annet. Da vi var på samling i Meråker (i sommer) gikk jeg rundt alene og «tuslet i I3 alene», sier Weng.

– Ikke så rå nå

Jenta fra Enebakk har vunnet Toppidrettsveka tre år på rad – og vant i tillegg i 2012 – og er naturligvis storfavoritt i årets utgave.

I fjor vant hun foran svenske Linn Sömskar og lagvenninne Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Sistnevnte blir trolig Wengs aller tøffeste konkurrent disse tre dagene.

– Det har gått bra i sesongoppkjøringen, men jeg følte meg ikke så rå nå, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG etter femteplassen.

Heming-jenta mener hun ligger godt i rute før årets VM-sesong.

– Jeg har aldri vært så bra på det vi har av tester. Om det betyr at jeg er på et høyere nivå eller om jeg har tatt ut det jeg har så tidlig, det vet vi ikke ennå. Men det er deilig å være i forkant og ikke «på hæla», sier hun.

Weng mot Weng

Årets første etappe av i alt fire gikk i fantastiske omgivelser på Knyken Skisenter i Orkanger.

Damene skulle gå totalt ti kilometer med innlagt rulleski-bytte, to runder ganger fem.

Etter klassiskdelen var det en gruppe på syv-åtte løpere som fikk en luke til resten av feltet halvveis inn i skøytedelen. Blant dem var nettopp Weng, sammen med Katja Visnar, Tiril Udnes Weng, Kathrine Harsem, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Anne Kjersti Kalvå.

Etter hvert var det Harsem som bet tennene sammen og forsøkte å øke tempoet for å riste av seg resten. Det lyktes ikke.

For noen hundre meter før oppløpet ble det voldsom kamp om posisjonene. Inn i siste sving ble det klart at Tiril Udnes Weng og Heidi Weng skulle kjempe om førsteplassen, der den eldste var hvassest.

PS! For damene fortsetter Toppidrettsveka med en 24 kilometer lang konkurranse fra Aure til Brekka fredag morgen. Samme dag står skøytesprint på programmet i Aure sentrum, før det hele avgjøres med en jaktstart i Trondheim sentrum lørdag kveld.