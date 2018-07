DØD: Vibeke Skofterud døde etter en vannscooter-ulykke søndag 29. juli 2018. Her fotografert i 2015 etter at hun la opp som langrennsutøver. Foto: Tore Kristiansen

Minneord om Vibeke Skofterud: Derfor satte hun ekstra dype spor etter seg

Vibeke Skofterud lærte oss at det er lov å være svak, selv om man er en av de aller sterkeste.

Det er ufattelig og uvirkelig at Vibeke er borte. Hun som var en av de mest levende blant oss. Hun lo så høyt, smilte så bredt og bød på seg selv. På godt og vondt.

Vibeke var ærlig. Turte å prate om det som var vanskelig. Kanskje er det derfor hun vant nordmenns hjerter? Kanskje er det derfor mange heiet litt ekstra på Vibeke da hun gikk skirenn? For det var som langrennsløper vi ble kjent med henne.

Hun ble født samme år som Marit Bjørgen. Vibeke ble sett på som det aller største talentet. Hun gikk så fint på ski. Og fort. Veldig fort. Hun jublet mer enn de fleste da det gikk bra, og var mer frustrert enn de fleste da det ikke gikk så bra.

Hun fikk oppleve å ta både OL- og VM-gull på stafett. Hun fikk oppleve den enorme hyllesten på Universitetsplassen i Oslo etter stafettgullet i VM i 2011.

Vibeke har nok inspirert mange til å satse og gå fort på ski. Men mye viktigere enn å gå fort på ski, lærte hun oss at ærlighet kan være frigjørende. Hun var ærlig. Snakket om spiseforstyrrelser og negative tanker. Det er ikke mange som tør å snakke om vektproblemer og spiseforstyrrelser i idretten, selv om det gjelder mange. Flere enn vi tror. Men Vibeke snakket åpent om det. Hun tok «en for laget» med sin åpenhet.

For ti år siden sto hun frem med ny kjæreste. En av samme kjønn. Så tok hun «den for laget» også.

Jeg snakket med Vibeke under OL i Sør-Korea hvor hun var på plass som TV-ekspert. Hun snakket om livet på landet. «Nå bor jeg på gård. Jeg er klar for det rolige livet nå. Jo lenger ut på landet, jo bedre», sa Vibeke og lo. Hun var oppriktig strålende fornøyd med livet. Hadde funnet seg selv og det som skulle til for at hun kunne være helt seg selv. Hun fortalte om kjæresten. «Hun heter Marit. Ja, det er Marit Bjørgen. Der har du en god historie», sa hun og lo høyt.

TV-jobben fikk hun masse ros for. Selvfølgelig. For hun bød på seg der også.

Vibeke elsket også fart og spenning. Hun stortrivdes på og i vannet. Ofte på Gården i Mjøndalen, hvor hun var ofte. Hun var erfaren på vannscooteren.

Vibeke holdt god kontakt med tidligere lagvenninner. Hun hadde lunsjer med Marit Bjørgen, Kristin Størmer Steira, Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg.

Men Vibeke var mye mer enn bare idrett. Hun var et helt menneske – som altså var villig til å dele at det buttet imot selv for de sterkeste. Hun var stolt da hun satte ny løyperekord i Vasaloppet. Stolt over en ny tatovering. Hun lo litt oppgitt over seg selv da overarmene ble på størrelse med lårene, etter at hun tok 100 hangups og 60 pushups på 25 minutter. Hun fikk rabdomyolse. Hun likte å utfordre seg selv. «En styrkeøkt skal jo gjøre vondt», sa hun etterpå.

Er det noe vi kan lære av Vibeke er det at vi har det aller best når vi våger å være oss selv. Fordi hun var så åpen og ærlig, har hun satt ekstra dype spor etter seg.

Takk for alle bragder. All latter og tårer. Nå er vi i sjokk. Det ufattelige har skjedd. Du er borte så altfor tidlig.

Hvil i fred.

Eller som du kanskje ville likt bedre: Kjør på videre.