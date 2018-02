Weng og Østberg avviser OL-bom

OSLO/PYEONGCHANG (VG) Heidi Weng (26) og Ingvild Flugstad Østberg (27) var sjanseløse på medalje i OL-åpningen.

Charlotte Kalla vant foran Marit Bjørgen, mens Weng ble nummer ni, hele 40 sekunder bak. Østberg ble nummer elleve, nesten minuttet bak. Ragnhild Haga kom i mål til 15. plass, 1,22 minutt bak den svenske vinneren.

De norske løperne tok en kort samling i målområdet etter endt løp.

– Ingen visste hundre prosent sikker på hva som er årsaken. Det er ikke alltid det er superenkelt å gi klare svar. Så vi samlet oss litt og spurte «ja, hva var det egentlig?», smiler Østberg forsiktig.

Hun fremsto ikke veldig bekymret etter løpet.

– Jeg har utrolig god tro på de forberedelsene jeg har gjort, og den formen jeg føler at jeg er i. Jeg er ikke bekymret sånn sett, men man vil jo fighte helt der oppe når vi er i OL. Det er har jeg trent mot i mange år, sier hun.

Stort flere svar hadde ikke Heidi Weng.

– Hva som skjedde? Nei, jeg vet ikke. Det er kjedelig å føle at man har den dårligste dagen i sesongen. Men sånt skjer. Jeg skulle gjerne kjempet der oppe, men hadde det ikke i meg i dag, sa hun en drøy halvtime etter målgang.

For mye OL-prat

Weng føler seg også i god form - tross nedturen i OL-åpningen.

– Er du redd for at det sier noe om OL-formen din? At det er «her» du ligger nå?

– Ting går opp og ned. Det har det gjort før også. Det kan snu fort. Jeg graver meg ikke ned nå. Det er godt å være ferdig med første skirenn, for det er alltid fælt. Men jeg føler at det kanskje har vært litt for mye OL-snakk. Nå kan jeg roe litt mer ned og ha det mer gøy fremover, sier hun til VG.

– Går du inn i en «grubletilstand» nå?

– Jeg kan ikke lure på noen ting. Det blir for dumt. Jeg føler meg rett og slett bra.

Utenom Bjørgen tapte de andre norske løperne mye de siste kilometerne.

Eurosport-ekspert Vibeke Skofterud bruker ordet «forvirret» når hun skal oppsummere OL-åpningen til flere av de norske løperne:

– De hadde ikke sjanse rett og slett. Østeberg og Weng går kanskje sine dårligste renn denne sesongen i OL. Jeg tror de er forvirret og de blir tatt på senga da det virkelig skal gås fort. De tar nok en evaluering om løpet på bakrommet i dag, sier hun.

– Ikke bra nok

I motsetning til Kalla og Bjørgen som kjempet om gullet, har Weng og Østberg gått det meste i verdenscupen.

Weng ville ikke gjort noe annerledes, og føler seg i god form - til tross for en nedtur lørdag morgen, norsk tid. I motsetning til Bjørgen, så droppet hun et høydeopphold i forkant av OL.

– Jeg ville ikke gjort noe annerledes. Det hadde blitt feil for meg. Jeg tror jeg hadde gjort det dårligere om jeg hadde dratt i høyden, sier hun.

Landslagstrener Roar Hjelmeset gledet seg over sølvmedaljen til Bjørgen i dag.

– Men er det ikke rart at tre av fire presterer dårligere enn man har for vane å gjøre?

– Joda, det er selvfølgelig kjedelig. Jeg håper det er kjedeligere for dem enn for oss. Vi får bare stå på videre. Det er mange løp igjen, der vi har muligheten til å heve oss, sier han.

– Hva tenker du om at Weng sier hun har sesongen dårligste dag, og vi befinner oss i et OL?

– Det er selvfølgelig kjedelig for henne. Man håper jo alltid på gode dager, og da er det kjedelig når man ikke har det akkurat når det gjelder som mest, sier treneren til VG.

– Har du noen tanker om hva det skyldes?

– Nei, jeg har ikke noen store om tanker rundt det akkurat nå. Det har jeg ikke, sier han.

– Det er nå vi skal være gode. Vi gjør vårt beste. Mer får vi ikke gjort. Det forventes at vi skal være nummer 1, 2, 3 og 4. Da blir alt annet en nedtur. Dette er årets høydepunkt, så det er klart vi har ikke lyst til å kjempe om tiendeplasser, sier Østberg til VG.

– Dette var ikke det jeg hadde håpet på. Det var ikke bra nok, legger hun til.

Haga usikker på årsaken

Roar Hjelmeset syntes det trist at Weng og Østberg gikk sine svakeste løp for sesongen. Men han nekter for at de «brente av kruttet» i Tour de Ski.

– Jeg tror ikke det gjorde noe med tanke på OL at de gikk Tour de Ski, men det var mange som var kritiske til at det var så få som gikk den konkurransen, så nå må dere i pressen bestemme dere, sier Roar Hjelmeset.

Ragnhild Haga presterte dårligst av de norske løperne lørdag. Heller ikke hun hadde noen klare svar på hvorfor da hun møtte media på stadion i Pyeongchang.

– Jeg skuffet meg selv og vet ikke helt hva som skjer.

– Det er litt kjedelig at du gjør ditt dårligste renn i OL?

– Det er det absolutt.

– Har du en forklaring på det?

– Nei. Jeg kjente meg bra på trening i går og håpet jeg skulle gå fort. Utgangspunktet etter klassiskdelen var OK. Jeg skjønte på skøytedelen at «her er det ikke som det har vært tidligere i år», sier Haga til VG.

– Det var merkelig. Jeg øynet en mulighet, men jeg klarte aldri å gå så fort på skøytedelen som jeg ville. Jeg vet ikke hva som er grunnen, sier Haga til VG.

– Du var tidlig i form denne sesongen. Var du for tidlig i form?

– Nei, jeg tror ikke det. Vi var flere norske som hadde en tung dag i dag. Vi må bare glede oss over Marit, så må vi andre jobbe videre, svarer Haga.

– Inngangen til mesterskapet er veldig avgjørende. Noen trenger de store anledningene til å ta ut det lille ekstra, mens andre får høye skuldre for de må prestere. Det er masse småting som skjer når det er OL som gir store utslag, sier Thomas Alsgaard, VGs langrennekspert.

