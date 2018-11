HVA SKJER? Heidi Weng under 10-kilometeren i Ruka forrige søndag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ekspert om Wengs trøbbel: – Langt unna nivået hun kan prestere

2018-11-30

Heidi Weng (27) gikk på en smell sist sesong og har trøblet siden. Nå er hun usikker på om VM-sesongen blir bra.

30.11.18

Med resultatrekken 7–21–42–13 i sesongens fire første renn er Heidi Weng langt unna resultatene fra sesongstarten i fjor, der topplasseringene kom på rekke og rad. Tour de Ski vant hun også sist sesong . Men etter 2.-plassen i Seefeld i slutten av januar pekte pilen nedover og resultatene ble stadig dårligere, selv om hun vant verdenscupen sammenlagt . Problemene fortsatte etter sesongen, og det er hun fortsatt preget av.

– I sommer og høst har jeg hatt økter som vært kjempebra der det har gått av seg selv. Dagen etter har det vært skikkelig dårlig, der jeg ikke har orket å gå opp bakkene engang. Det har vært veldig opp og ned hele tiden, sier Weng til VG.

Hun er usikker på når formen skal snu.

– Det kan hende jeg må vente helt til neste år, sier Weng.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er ikke overrasket over at Weng ikke har prestert godt. Han peker på at hun ikke har hatt noen lang og god treningsperiode før sesongen.

– Hun slet jo etter forrige sesong også. Det blir jo også en negativ spiral når man begynner å konkurrere og resultatene ikke svarer, så er det en vanskelig oppgave Weng har foran seg, sier Aukland.

Han mener nå konkurranser bør brukes til å komme i form. Dersom det fungerer mener han også at Tour de Ski kan være en meget god plan for Weng forutsatt at hun tåler det.

– Vi forventer jo mye av Heidi Weng og nå er hun langt unna det nivået hun kan prestere. Det er forståelig at det er frustrerende, sier Aukland.

Weng forteller at problemene ble flere i oppkjøringen. Først slet hun med en tung sesongavslutning og måtte hvile ut. Da hun skulle begynne å trene hardt igjen fikk hun problemer med luftveier og deretter ekstrem variasjon i prestasjonene. Weng som har vært fast norsk kvinne i mesterskap er usikker på vinterens VM.

– Jeg håper å gå der, men jeg har en jobb å gjøre, sier Weng som mener hun likevel er i godt humør selv om det går langt saktere i sporet enn vanlig.

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener Weng presterer på det nivået han hadde forventet til nå. Og han mener Weng ikke bør være usikker på om formen kommer denne sesongen.

– Hun hadde en spesiell sesongavslutning i fjor og har hatt en veldig spesiell forberedelse til denne sesongen. Ut fra det er hun akkurat der hun skal være. Jeg er ikke bekymret. Hun er ikke godt nok trent for å vinne skirenn per i dag, sier Iversen.

Weng var rørt da hun sist vant renn under sommerkonkurransene i Toppidrettsveka i august etter å ha slitt mye. Men formen har variert veldig siden.

– Det har vært en tendens at formen har variert veldig. Toppidrettsveka var veldig bra. Etter det har det vært opp og ned. Jeg syns det har vært like mange gode opplevelser som dårlige opplevelser. Men hun syns nok at det har vært litt mange dårlige opplevelser, sier Iversen.