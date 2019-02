Dobbelt slag for Tønseth

Mens Didrik Tønseths slag i skiløypen selvsagt er den store snakkisen, ble selve løpet et slag som trolig rammer 27-åringen hardt.

Sjelden har en uttakshodepine ligget så tungt i pannebrasken hos landslagsledelsen, som det gjør på 30 kilometer skibytte i Seefeld.

Det skyldes både at feltet med aktuelle kandidater er så stort, og at den empiriske erfaringen på distansen denne sesongen har vært fraværende, inntil lørdagens NM i Meråker.

Men nå kan én av de aktuelle løperne trolig skyte en hvit pin etter en av de fire plassene i denne konkurransen.

Didrik Tønseth hadde nok vært avhengig av en toppdag for å nærme seg åpningen på det lille nåløyet, men i stedet utviklet lørdagen seg til et mareritt langs to akser:

Slag i skiløypen er det heldigvis ikke ofte vi ser, og det sier jo seg selv at oppførselsen til Tønseth ikke er innenfor. Alt tyder på at det var et rent uhell da Magne Haga ødela staven hans, og uansett skal man selvsagt ikke slå etter en konkurrent. Det vet naturligvis Tønseth selv, og forhåpentligvis blir det som skjedde en lærepenge.

For 27-åringen er det også et betydelig problem at han ikke evnet å benytte sjansen til å overbevise, i et renn av usedvanlig stor betydning. En niendeplass i utgangspunktet, som juryen senere disket , innebærer nemlig etter all sannsynlighet at toget går for ham i denne øvelsen.

Men fortsatt er usikkerheten betydelig rundt hva det endelige valget blir i VM.

Flere har tatt til orde for at Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby har vært den mest sannsynlige kvartetten, men etter Emil Iversens maktdemonstrasjon på hjemmebane, skal det nok godt gjøres å komme utenom ham.

Klæbo får trolig gå om han ønsker det, selv om verdens beste sprinter falt godt av lasset etter hvert på 30-kilometeren i NM.

Også Hans Christer Holund er med i vurderingen, men sjetteplassen senker sannsynligheten for at han klarer å danke ut noen av de fem som trolig er nærmest nå.

Det har også vært mye usikkerhet rundt Martin Johnsrud Sundby, som må si seg svært godt fornøyd med svarene som kom.

For Didrik Tønseth er det nå et spørsmål om hvor mye energilekkende all den negative oppmerksomheten etter slaget blir, og hvordan VM-statusen ender. Han kan regne med å gå 15 kilometer klassisk, men kjemper en hard kamp om å få åpne stafetten, og er en av flere løpere som kniver om å bli det siste kortet i femmilsstafetten.

Men selv om det delvis ble en mørk lørdag i Meråker, på grunn av hendelsen som ikke hører noe steds hjemme, er det all grunn til å glede seg over Emil Iversens herjing.

Med gryende entusiasme kan man lure på hva kan få til på den store scenen om kun kort tid.

Forventingene er store til Johannes Høsflot Klæbo i VM. Men løperen som definitivt er kongen av Meråker denne helgen, kan også bli kronet til både det ene og det andre i Østerrike...