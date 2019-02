ENER: Johannes Høsflot Klæbo har vært raskest og best på langrennsski denne vinteren. Men han prioriterte trening hjemme i Trondheim istedenfor duell med Federico Pellegrino i de italienske alper lørdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Klæbo droppet VM-testen – erkerivalen Pellegrino vant med stavbrekk

Johannes Høsflot Klæbo (22) har slått erkerivalen Federico Pellegrino (28) gang etter gang i vinter. Men han holdt seg hjemme da VM-generalprøven i Cogne ble vunnet av italieneren – selv med stavbrekk.

Det er den norske superstjernen og den italienske kjekkasen det handler om foran VM-sprinten (fristil) i Seefeld torsdag. De er disse to som har kjempet om mesterskapsgullene de to siste årene.

Federico Pellegrino er regjerende verdensmester fra Lahti for to år siden. Da vant han – nettopp i fristil – foran russiske Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbo. I fjor var det Klæbo som sto øverst på pallen etter OL-sprinten (klassisk) i Pyeongchang. Pellegrino hentet hjem sølvmedaljen.

FORAN: Klæbo foran Pellegrino, og inn til seier i Lahti forrige helg. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva / Lehtikuva

I vinter har trønderen nesten vært uslåelig. Han har fem seiere i verdenscupen. Senest i Lahti forrige helg. Da foran Pellegrino. Tre ganger har italieneren blitt slått av Klæbo. Bare en gang har han vunnet når de har gått mot hverandre. Det var på Lillehammer i november da Klæbo brakk staven og forlot stadion i sinne.

Det psykologiske overtaket henger utvilsomt i langrennsdressen til Klæbo. Men VM-løypa i Seefeld er av det «lette» slaget uten de verste motbakkene ifølge NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, som kaller kampen om VM-gullet for «åpen».

I strålende solskinn i Cogne – på 1653 meter over Middelhavet i Aostadalen – banket Pellegrino til så det sprutet av snøen foran et entusiastisk hjemmepublikum. Han kvittet seg med Ustjugov (fall) i kvartfinalen. Den vant italieneren. I semifinalen imponerte han med et nytt sterkt løp – og vant enkelt.

Det ble tøffere i finalen. Langt tøffere. Han brakk staven på vei mot løypas høyeste punkt. Fikk imidlertid en ny nokså raskt – og banket til med kraftfulle sluttspurt. Pellegrino vant (hans tiende verdenscuprenn) foran landsmannen Francesco De Fabiani. Avstanden var 0,48 sekunder. Franske Lucas Chanavat endte på tredjeplass.

Norske trusler forsvant i tur og orden. Eirik Brandsdal (VM-reserve) kom 0,03 sekunder for sent i kvartfinalen. Håvard Solås Taugbøl havnet på ryggen i semifinalen i en kjedekollisjon. Sondre Turvoll Fossli sto på skiene helt inn i sin semifinale, og kvalifiserte seg til finalen, som eneste med femteplass.

Ingen VM-klare norske løpere gikk sprinten i Cogne. Hverken kvinner eller menn. Ane Appelkvist Stenseth (VM-reserve) tok seg til sin første sprintfinale. Hun var råsterk i semifinalen. Men hektet inn på oppløpet og endte på fjerdeplass i finalen. Likevel karrierebeste.

OL-vinner i lagsprint Jessica Diggins (USA) vant etter en superfinish, og slo Sandra Ringwald (Tyskland) på målstreken.