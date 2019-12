NO KLÆBO, NO PARTY: Erik Valnes ble beste norske i Planica. Han endte som nummer tre. Foto: Darko Bandic / AP

Valnes beste norske på 3. plass – fransk seier i uværet i Planica

Med Johannes Høsflot Klæbo på juleferie var det duket for en ny vinner av et sprintverdenscuprenn denne vinteren. Den gikk til franske Lucas Chanavat.

Den 23 år gamle verdenscuplederen Johannes Høsflot Klæbo har vunnet de to foregående sprintrennene (klassisk i Ruka og fristil i Davos) denne vinteren, men har tatt en tidlig juleferie.

Og med Klæbo borte, kunne de andre sprinterne danse på snøen i Planica.

Mens det i kvinnefinalen var null norske, var herrefinalen fylt opp med tre norske av seks mulige. Det var likevel ingen nordmann som kunne juble for seier i det fryktelige uværet i Planica.

Lucas Chanavat vant prologen og gjorde som han ville også i finalen. Han spurtslo Federico Pellegrino og gikk inn til sin første verdenscupseier i karrieren, mens Erik Valnes ble beste norske på 3. plass.

DEN FØLELSEN: Når du vinner et verdenscuprenn for første gang. Foto: Darko Bandic / AP

Sindre Bjørnstad Skar ble nummer fire, mens Håvard Solås Taugbøl ble nummer seks.

Fra før av hadde Pål Aune Trøan og Gjøran Tefre røket ut i semifinalen, mens det sa stopp for Eirik Brandsdal i kvartfinalen.

– Jeg er skuffet over ikke å gå videre, men jeg må ta med meg at det var en positiv opplevelse og at kroppen føles bra. Det var en trøblete start, og etter den så er ikke det så halvgærnt. Jeg er fornøyd med hvordan kroppen funket, sier Brandsdal til NRK, og håper han stiller til start i Dresden den 11. januar.

