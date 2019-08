UTSLITTE: Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund etter målgang. Foto: Nils Mangelrød

Krüger spurtslo Holund i Lysebotn Opp: - Et smertehelvete

LYSEBOTN/OSLO (VG) Simen Hegstad Krüger (26) spurtslo verdensmester Hans Christer Holund (30) i rulleskirennet Lysebotn Opp. Nå vil de ha en kopi på snø i Verdenscupen.

– Det er en desperat følelse etter hvert, hvor du føler det koker over. Det er et smertehelvete hvis det er lov å bruke det ordet. Men det er vi klar over før start, og det er litt av sjarmen med Lysebotn Opp, det er noe av det tøffeste vi gjør, da er det kult å krysse mållinja først, sier en sliten Krüger til VG etter målgang.

– Jeg gikk alt jeg kunne siste halvdelen, og håpet jeg skulle riste av meg Simen, men han er fryktelig sterk, sa Holund til VG, og ga løpet 11 av 10 på syreskalaen.

– En skikkelig manndomsprøve, fortsetter andremannen.

Vil ha kopi i Verdenscupen

Lysebotn Opp er en stigning på 7,5 kilometer. Både Krüger og Holund mener det er på tide med et slikt renn i Verdenscupen også, hvor finalen opp alpinbakken i Val di Fiemme er det nærmeste.

– Jeg hadde ikke vært vond å be om vi fikk et eget klatrerenn i Verdenscupen, det hadde vært kult, svarer Krüger til VG.

Tauet på Krüger

Hegstad Krüger og Holund lå sammen i tet hele veien opp den 7,5 kilometer lange løypen. Etter hvert ristet de av seg finske Ivo Niskanen. Det var Holund som tauet på Krüger, før 26-åringen smatt forbi i spurten.

I avslutningen var Krüger sterkest, og vant med tre sekunder. Franske Maurice Manificat ble nummer tre.

VINNER: Simen Hegstad Krüger. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

En liten revansje for Krüger, som ble spurtslått av Andrew Musgrave i det første løpet under Blinkfestivalen onsdag.

Krüger vant foran Holund i fjor også.

Holund kan i det minste trøste seg med at Krüger ikke slo hans rekordtid i Lysebotn Opp. Krüger kom opp på 28 minutter og 33 sekunder, Holunds rekord er på 27.37,6.

Publisert: 01.08.19 kl. 16:16 Oppdatert: 01.08.19 kl. 16:45