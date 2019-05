HAR HATT DET TØFT: Marit Stenshorne pratet med VG i forbindelse med minneløpet for hennes avdøde kjæreste i Slitu, Vibeke Skofterud. Foto: Krister Sørbø/VG

Skofteruds kjæreste om tiden etter dødsfallet: – Det har vært vanskelig

SLITU (VG) Marit Stenshorne trodde hun skulle dele resten av livet sitt med Vibeke Skofterud før kjæresten gikk bort sist sommer.

Onsdag hedres den tidligere langrennsstjernen med «Vibeke Westbye Skofteruds minneløp» i hjembygda Slitu.

Ni måneder er gått siden den fatale kvelden i Arendal, hvor Skofterud gikk bort etter en vannscooter-ulykke. Nå forteller kjæresten om livet uten den smilende, energifylte og sympatiske 38-åringen.

– Jeg har forberedt meg på at dette skal bli en god dag. Det er veldig fint å minnes Vibeke, forteller Stenshorne til VG.

– Mye følelser

Vi sitter på et lavt steingjerde inne på stadionområdet på Slitu. Skofteruds kjæreste har tidligere ikke pratet stort med media. Hun forteller at hun ikke har følt noe behov for det.

I stedet har hun støttet seg til venner og familie, som hun takker for å ha vist henne stor omsorg.

Dialogen med VG blir også raskt emosjonell.

– Det er mye følelser. Jeg har tenkt at dette er bra. Det er en fin markering. Det er overveldende at så mange har meldt seg på, forteller Stenshorne om de 600–700 deltagerne.

Det er mer enn innbyggertallet til hele bygda.

– Hva tror du Vibeke ville sagt hvis hun så dette?

– Hun ville syntes at det var så flott at så mange er her. For henne var noe av det viktigste at folk var i aktivitet.

MAMMA PÅ PLASS: Kristin Westbye gir her et startnummer til en liten jente som deltar på minneløpet for datteren. Foto: Krister Sørbø/VG

Tøff tid

Det var 29. juli i fjor at Skofterud gikk bort etter under en felles ferie i Arendal. I etterkant skrev Stenshorne blant annet en melding på Instagram hvor hun fortalte hvordan de hadde sett for seg «å bli gamle og krokete sammen».

– Kan du si noe om hvordan tiden som har gått har vært for deg?

– Det har vært vanskelig, forteller hun med lav stemme.

– Jeg tror jeg har klart å finne veien videre.

– Hva har du gjort for klare det?

– Jeg har hatt mange bra folk rundt meg, så har jeg vært mye i aktivitet. Men jeg vet ikke helt hva jeg skal svare. Det er ikke så lett.

– Jeg forstår det. Du må gi beskjed hvis ...

– Ja.

– Må stake ut en ny kurs

– Hva tenker du om at Vibeke har fått et minnefond og en kjempeflott markering her i dag?

– Minnefondet vil gå videre. Det skal vise hva Vikebe sto for. Det er en veldig fin ting.

– Det har blitt sagt utrolig mange fine ord om Vikebe etter det som skjedde. Hva var det som gjorde henne så spesiell?

– Vibeke delte veldig mye av seg selv. Så var hun genuint opptatt av andre og hvordan de hadde det. Så var hun veldig til stede. Hun delte så mye av seg selv. Så jeg tror mange fikk et forhold til henne selv om de ikke kjente henne.

– Hvordan føler du støtten fra omgivelsene har vært etter det som skjedde?

– Støtten er enorm. Det har vært fra både de jeg kjenner og ikke kjenner. Det har vært veldig bra. Jeg har veldig mange nære. Venner og familie har vært viktige for meg.

– Hvordan ser du for deg tiden videre?

– Jeg må stake ut en ny kurs. Jeg vært veldig mye i aktivitet, spesielt i en treningsgruppe, «Gården Bootcamp». Å være sammen med andre ... Du vet, Vibeke pleide å si en ting: «Man angrer aldri på en trening.»

Onsdag er Stenshorne sammen med Skofteruds øvrige familie. Marit Bjørgen er også til stede for å hedre sin tidligere venninne.

TAKKER FOR STØTTEN: Treningsgruppen «Gården Bootcamp» har betydd mye for Marit Stenshorne. Her er de sammen under minneløpet på Slitu. Foto: Krister Sørbø/VG

