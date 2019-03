Stavbrekk og fall i Klæbo-dramaet: Festet grepet om verdenscupen

Johannes Høsflot Klæbo vant 15-kilometeren og distanserte Aleksander Boljsunov. Russeren brakk staven noen kilometer før mål da de norske løperne rykket.

På verst tenkelige tidspunkt brakk Bolsjunov staven i en avgjørende fase av rennet. Didrik Tønseth kjørte hardt i front og sammen med flere nordmenn kjørte han russeren av lasset, som følge av stavbrekket.

– Det er en stav han brekker? Ok. Det er så mye leven her at jeg ikke får med meg hva som skjer der ute, sier Tønseth til NRK etter løpet, der han ble nummer tre.

Resultater 15 kilometer: 1. Johannes Høsflot Klæbo 36.10,9 2. Alex Harvey +0,8 sek 3. Didrik Tønseth +1,3 sek 4. Francesco De Fabiani +1,6 sek 5. Sjur Røthe +2,5 sek 6. Emil Iversen +17 sek Vis mer vg-expand-down

Samtidig var Klæbo meget sterk og satte seg i førersetet i den tette sammenlagtkampen, da han var blant de fremste i tetgruppen. Og inne på oppløpet var de andre sjanseløse mot trønderen som staket fra konkurrentene. Nærmest var hjemmehåpet Alex Harvey.

– Han tok et langt steg mot å vinne verdenscupen sammenlagt her, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Lørdag ble også Therese Johaugs seiersrekke brutt:

Klæbo vil gå ut med en solid ledelse før den avgjørende jaktstarten i mini-touren, som vil avgjøre verdenscupen sammenlagt.

Etter at russeren kom inn 17 sekunder bak i mål gir det også Klæbo et forsprang på rundt 50 sekunder før avgjørelsen faller på jaktstarten søndag.

– Jeg hadde fantastisk bra ben, sier Klæbo til NRK.

Han strekket seg til at han har en fair sjanse til å vinne verdenscupen sammenlagt når en dag gjenstår.

– Det var et artig løp. Det var mye fart og mye som skjedde underveis. Det var mange tette dueller, men heldigvis gikk det bra, sier Klæbo.

Utgangspunktet var klart før sesongens nest siste dag: Klæbo ledet verdenscupen sammenlagt med 24 poeng foran Aleksander Bolsjunov.

Men Klæbo hadde en superdag i Canada. Da han også falt inne ved runding på stadion underveis, viste han styrke ved å hente teten og vinne den innlagte spurten noen hundre meter senere.

Klæbo har ikke vært stabil i verdenscupen i distanserenn denne vinteren, utenom på fellesstartene i Tour de Ski. Før avslutningshelgen lå han på 16. plass i distansecupen, samtidig som Bolsjunov har vært sesongens beste distanseløper. Russeren kom også fra to strake seire på distanserenn etter VM, samtidig som Klæbo har vært like suveren i sprint.

Mange tusen tilskuere hadde møtt opp i Quebec, der hjemmeløperen Alex Harvey går sine siste renn i karrieren. Kanadieren, som ble verdensmester på femmila for to år tilbake, ble til slutt nummer to.

– Det er veldig spesielt for meg. Det er utrolig, sier Harvey til NRK med tårer i øynene.

Men det gis ut mange poeng den siste dagen i verdenscupen. Og blant annet er det 50 poeng for beste etappetid og 200 poeng for sammenlagtseier i mini-touren i Canada. Det hele avgjøres gjennom en 15 kilometer lang jaktstart i skøyting.

