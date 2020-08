SVENSK STJERNE: Stina Nilsson overrasket mange da hun byttet ut langrenn med skiskyting. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Måpte av Nilssons valg: – Et stort tap

TORSBY (VG) Stina Nilsson sjokkerte lagvenninne da hun byttet idrett. Fjorårets sprintkomet Linn Svahn tror Nilsson kan overraske med gevær på ryggen.

– Jeg tenker: «Hva faen?». Det har selvfølgelig vært uvant å tenke «Stina Nilsson – skiskyting» i stedet for «Stina Nilsson – langrennsløper».

Både Linn Svahn (20) og de andre svenske langrennsprofilene kaster noen ekstra blikk når Stina Nilsson (27) går gjennom området på Valbergsängen Sporthotell i Torsby.

Nilsson sendte sjokkbølger gjennom langrennsverden da hun byttet fra langrenn til skiskyting i mars. Ved en tilfeldighet har begge landslagene lagt treningsleiren til samme sted til samme tid, og Nilssons avgjørelse er sakte, men sikkert i ferd med å synke inn hos langrennslandslaget.

– Det er litt rart, litt uvant i begynnelsen. Jo mer man ser henne der, jo mer har man akseptert at det er der hun jobber nå. Jeg har full respekt for at hun ville prøve noe annet. Det er en spennende reise hun har lagt ut på, sier landslagstrener Magnus Ingesson.

Nilsson har tidligere begrunnet byttet med det dårlige miljøet på langrennslandslaget. Flere av de svenske profilene skal ha vært misfornøyd med hvordan blant annet Ingesson drev laget.

Linn Svahn er spådd en lysende fremtid og har allerede rukket å vinne verdenscupen. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det er kjipt

Nilsson har både OL- og VM-gull i sprint. Hun vant sprintverdenscupen i 2019 og har vært topp tre hvert år siden 2016. Men ikke i 2020-sesongen. Da slet stjerneløperen med en skade, men i hennes fravær grep andre, yngre svensker sjansen.

Nevnte Svahn vant sprintcupen forrige sesong, mens Jonna Sundling (25) tok 2.-plassen. Svahn er uansett klar på at Nilsson er et enormt tap for laget.

– For hver idrett som har en tydelig stjerne, er det så klart et stort tap når den forsvinner. Samtidig har vi ganske mange interessante unge løpere på vei opp. Det er mye spennende som skjer nå, mener det 20 år gamle stortalentet.

– Det er kjipt. Hun var en profil og suksessfull løper, som fortsatt er relativt ung. Det er selvfølgelig et tap, konstaterer Ingesson, men minner om at Sverige allerede har vist at de kan klare seg uten sprintesset.

– Vi ble nummer én og to i fjor. Det er ikke så dårlig, smiler han.

Spår Nilsson-suksess

Han og resten av det svenske trenerapparatet trenger ikke å bekymre seg for å miste Svahn til skiskytterlandslaget.

– Ikke faen! Det kan jeg si her og nå: Jeg kommer aldri til å bytte til skiskyting. Det lover jeg. Det er ikke noe for meg. For meg er det alt eller ingenting i langrenn, sier hun bestemt.

Svahn unner Nilsson alt godt i sin nye idrett og tror hun kan overraske til vinteren.

– Det tror jeg, og det blir spennende å se henne skyte litt. Stina har ganske mange medaljer i langrennssporet, og det er ikke tilfeldig at hun har vært den beste sprinteren. Det er fordi hun er god til å legge ned den tiden som kreves for å bli god. Jeg tror hun kan klare det samme innen skiskyting, spår Svahn.

I juli uttalte Nilsson at hun ikke angrer på valget i et intervju med Aftonbladet. 27-åringen virker å stortrives foran blinkene.

– Jeg elsker det. Jeg elsker følelsen og kontrastene som skytingen gir meg. Jeg er fornøyd og høy på livet når jeg treffer, men jeg tenker like mye på hvor dårlig jeg er og hvor trist det er når jeg bommer, sier hun.

