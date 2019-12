Iversen kårer Klæbo til tidenes raskeste: - Northug hadde vært ute på sisterunden nå

RUKA/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo ble hentet inn av forfølgerne Iivo Niskanen og Emil Iversen. Så parkerte han dem begge.

– Et taktisk perfekt løp, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Klæbo gikk ut på jaktstarten med en ledelse på 16 sekunder, en ledelse han holdt på i 7.5 kilometer. Så roet han ned, og ble innhentet av Niskanen og Iversen, vel vitende om at han er den beste spurteren av den trioen.

For det ble tidlig klart at det var disse tre det ville stå mellom, og det var nettopp det Klæbo selv spådde da VG snakket med ham lørdag. Iversen og Niskanen gikk ut henholdsvis 16 og 18 sekunder bak Klæbo, mens det var ganske langt ned til resten.

Norsk rykk – finsk frafall

Den trioen gikk sammen til den aller siste bakken i den finske løypa. Da satte Klæbo på turboen, Iversen hang på, mens Niskanen måtte gi slipp på de to trønderne. De to forsvant over kulen, ute av syne for Niskanen som var fullstendig hektet av.

Dermed var det duket for en helnorsk – og heltrøndersk – duell i spurten. Der var Iversen sjanseløs.

– Han er kanskje den raskeste skiløperne gjennom tidene, noensinne. Da sier det seg selv at det er vanskelig for meg å slå han. Jeg hadde en plan om å være først inn i bakken, men det klarte jeg ikke. Da er jeg ikke rask nok, sier Iversen som går med på at han da kanskje kan regnes som tidenes nest raskeste løper.

– Så Northug hadde vært langt nede i lia?

– Northug hadde vært ute på sisterunden nå, sier Iversen.

Klæbo kom først inn på oppløpet, og da var også Iversen sjanseløs. Klæbo spurtet fra kompisen og gikk inn til en råsterk seier etter en tidvis jevn og intens duell med Iversen og Niskanen.

– Det var artig at vi ble nummer en og to. Emil viser at han kommer til å bli sterk i hele vinter. Det kan bli noen artige og kule dueller i tiden fremover også, sier Klæbo etter seieren,

Finske Niskanen vant lørdagens 15 kilometer klassisk foran nettopp Klæbo og Iversen. Søndag ble det igjen dobbelt norsk på pallen, denne gangen med Niskanen som sistemann på pallen. Han endte til slutt 11.1 sekunder bak Klæbo.

Niskanen ble tatt imot som en helt av hjemmepublikumet etter lørdagens seier, men de samme tilskuerne var ikke særlig misfornøyde med at deres langrennshelt ble henvist til 3. plass. «Iivo, Iivo, Iivo» sang de fremmøtte finnene mens Niskanen sto på podiet.

Men det var Klæbo som vant minitouren i Ruka, og har en suveren sammenlagtledelse i verdenscupen etter åpningshelgen i de finske skoger.

– Det var seks blant topp åtte og jeg er kjempefornøyd med det, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Men jeg vet vi får kjempekonkurranse utover. Bolsjunov har vi bare sett snurten av denne helgen. Han kommer. Ustjugov kommer, sier Nossum.

Publisert: 01.12.19 kl. 12:00

