GULL - OG MATCHBALL: Her har Marit Bjørgen avgjort stafetten, og er nå bare ett gull unna å bli tidenes vinterolympier. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Nå kan vi få OLs mest magiske øyeblikk...

kommentar

Publisert: 17.02.18 12:24 Oppdatert: 17.02.18 14:24

PYEONGCHANG (VG) Ikke bare fullførte Marit Bjørgen redningsaksjonen etter lagvenninnens kollaps på stafetten. Nå ligger veien åpen for den virkelig gjeve rekorden.

Det er sterke scener her på Alpensia-anlegget i Pyeongchang.

Det virket så mørkt da Astrid Uhrenholdt Jacobsen møtte veggen på den andre etappen, og tapte rundt 50 sekunder til Charlotte Kalla på fem kilometer.

Men nå er det idrettsglede i sin reneste form.

En Ragnhild Haga i superform tok nemlig igjen det tapte, og selvsagt sviktet ikke dronningen av ski da det gjaldt som mest.

Marit Bjørgen, mine damer og herrer!

Det er sagt og skrevet så mange superlativer om henne at bunken må snus, men noen repriser er jo heldigvis lettere å tåle enn andre.

Hva er denne veteranen egentlig laget av?

En lagspiller av de sjeldne, i en idrettsgren som oftest er individuell, selve inkarnasjonen på alt nordmenn elsker med langrenn, en systematiker, en stayer, et mentalt fenomen, en gullgarantist.

Og selve definisjonen av uttrykket «hel ved».

På pressekonferansen i det hvite teltet var Marit Bjørgen selvsagt akkurat så empatisk som hun har for vane, da hun understreket hvor mye Astrid Uhenrholdt Jacobsen fortjente dette gullet, Dessuten kom hun med et spark til den svenske kommentatoren som avskrev henne, og var ellers offensiv foran avslutningen av OL.

Den innebærer at hun trolig brytet enda en barriere.

Det er inntil videre Ole Einar Bjørndalen som har rekorden som tidenes vinterolympier, og som dermed kan tituleres som en "geit" (Greatest of all times"), men det varer neppe veldig lenge.

Bjørndalen har åtte gull, fire sølv og en bronse gjennom en fantastisk olympisk karriere.

Men med denne stafett-triumfen trenger Marit Bjørgen bare én fulltreffer til.

I skrivende stund er ikke uttaket til lagsprinten offisielt bekreftet ennå, men Marit Bjørgens ønsker selv å gå, og da tyder alt på at hun får en matchball allerede der. Og skulle den mot formodning ikke sitte, kan den avsluttende tremila bli distansen der hun setter kronen på det olympiske verket.



Vi må utrolig nok 16 år tilbake i tid for å finne Bjørgens første OL-medalje, et stafettsølv i Salt Lake City.

Fire år senere ble det sølv på 10 kilometer klassisk i Torine.

I Vancouver brøt hun gullbarrieren, og da ble det like gjerne tre i samme slengen.

I tillegg kunne hun både stappe en sølv- og en bronsemedalje i sekken hjem fra Canada..

Så var det Sotsji i 2014. Det ble tre gull der også, mens smørebommen på stafetten stod i veien for en kvadruppel.

Og her i Sør-Korea har hun altså én medalje av hve valørr, slik at dette summa summarum blir 7-4-2.

Det betyr ironisk nok at bronsen hun delte med Krista Pärmakoski kan bli tungen på vektskålen, og utløse at hun bare trenger ett gull til, før hun ikke bare er på siden av skiskytteren fra Simostranda, men attpåtil forbi.

Det blir kanskje OLs aller magiske øyeblikk, dersom Bjørgen kroner hele greia med å sette rekorden i Sør-Korea.

Nå skal det sies at hun virkelig måtte jobbe for siste skudd på gullstammen, og det var litt uro for Stina Nilssons fryktede superspurt.

Men den så vi aldri noe til, for å si det sånn, etter at Bjørgen mørnet henne i senk.

Skal vi være strenge etter denne stafetten, var det bare fristil-løperne det luktet gull av, men denne gjengen vinner så gjerne for hverandre, og trer støtende til om noen har en dag det ikke funker..

Alle fire gullmedaljørene skal ha en hjertelig gratulasjon.

Så kan vi glede oss litt ekstra over Ragnhild Hagas monsteretappe, og over at hun som snart topper alle rekorder er norsk.

Det ligger i kortene at det må hentes inspirasjon fra en melkesjokolade-reklame for å beskrive Marit Bjørgen etter disse lekene.

Ingen over, ingen ved siden.