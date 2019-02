Kommentar

Litt for gode tapere

SEEFELD (VG) Det kan virke som konkurrentene tar litt for lett på at Therese Johaug leker med dem i skisporet. Er kulturen i kvinnelangrenn blitt for koselig?

Publisert: 25.02.19 18:14







Et helt påfallende trekk ved langrennsøvelsene i verdensmesterskapet på ski i Seefeld, er temperaturforskjellen i herre- kontra dameklassen.

Det er nesten til å trekke litt på smilebåndet over hvordan et klassisk kjønnsrollemønster ser ut til å tre frem.

Ole Morten Iversen har åpenbart gjort en god jobb etter at han overtok som landslagstrener for kvinnene.

Og han er inne på noe viktig når han snakker om at han tidvis kunne ønske seg litt mer tøffhet i kvinnefeltet.

Ikke fordi alt som skjer blant gutta gir pluss i oppførsel i karakterboken, men ettersom «gulltøffhet» kan skvise de siste millimeterne for å optimalisere eget potensial.

Blant herrene var det tilløp til håndgemeng i den første øvelsen, etter at Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbo hadde havnet tett på hverandre i sprintsporet.

Taktisk ser vi hvordan gutta kjemper på knivseggen, og har stoppet opp i forkant av den første bakken, fordi ingen av dem vil først ned. Vi har hørt Bolsjunov beskylde Norge for usportslighet, Emil Iversen snakke om at han ville vise fingeren til pressen og generelt opplevd hvordan løperne har ordet «adrenalin» innprentet i pannebrasken.

Boys will be boys, og så videre.

Kontrasten er temmelig stor til kvinneklassen, der alle ser ut til å komme riktig så godt overens, og man offentlig overgår hverandre i høflighetsfraser og rosende beskrivelser av konkurrentene. Men hvor blir det av fandenivolskheten?

På de norske pressekonferansene har Heidi Weng fleipet med hvordan det er umulig å hamle opp med lagvenninnen Therese Johaug. Rent faktisk har hun etter all sannsynlighet rett i det, men innfinner de øvrige seg litt for lettvint med at de er sjanseløse?

Er hele pakka blitt litt for pyntelig, koselig og venninnepreget, både innad i laget og på tvers av landegrensene?

Ville man profittert på å få ut piggene ørlite mer?

På pressekonferansen foran 10 kilometeren ble nettopp forskjellen på konfliktnivå mellom kjønnene tatt opp, og Astrid Uhrenholdt Jacobsen svarte lakonisk på hvordan man nok løser ting på litt forskjellige måter.

Kanskje er det bare naturlig at det er slik, at det rett og slett er en forskjell på innstillingen til kvinner og menn, og at dette derfor ikke er så mye å mase med.

Men Ole Morten Iversen er en mann det er verdt å lytte til på mange plan, og kanskje er det noe å hente på et litt mindre snilt felt.



Og det skal muligens føles litt surere for resten at Therese Johaug vinner med nesten ett minutt på halvannen min, enn det vi fikk inntrykk av etter den første distansen...