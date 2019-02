Johaug: Fikk gullhilsen fra lege Bendiksen

SEEFELD (VG) En gullstrålende Therese Johaug (30) sier hun har fått gratulasjonsmelding fra lege Fredrik Bendiksen. – Han synes det er stort, like stort som jeg synes det er.

Med gullmedaljen rundt halsen gikk en rørt og lykkelig Therese Johaug bort fra Medal Plaza. Og hun forteller om gratulasjonsmeldinger hjemmefra etter at hun tok sin første gullmedalje siden 2015, etter to sesonger på sidelinjen på grunn av dopingsaken hennes.

– Jeg har fått melding fra Fredrik i dag, sier Johaug til VG.

Under dopingsaken hennes ble det flere ganger forklart hvordan landslagslege Fredrik Bendiksen hadde handlet og gitt Johaug en leppesalve, som han ba henne bruke for et munnsår på samling i Italia. Den inneholdt det forbudte stoffet clostebol, som førte til at Johaug til slutt ble idømt en dopingutestengelse på 18 måneder. Legen tok på seg all skyld og trakk seg umiddelbart fra stillingen i Norges Skiforbund.

– Det er dobbelt ulykkelig. En faglig feil som går utover en uskyldig utøver, det er nesten ikke til å bære, sa en følelsesladet Bendiksen under den senere høringen i saken i januar 2017.

Johaug har snakket til VG om hvordan hun har opprettholdt kontakten med legen etter dopingdommen som endte med at hun ble satt på sidelinjen gjennom to sesonger.

I år har hun vunnet alle distanserenn hun har stilt opp i. Bare under sprinten på Lillehammer er det ikke blitt Johaug-seier. Lørdag vant hun med tidenes klart største tidsdifferanse i VM-øvelsen 15 kilometer med skibytte.

– Han syns det er stort, like stort som jeg syns det er. Det har vært en reise vi har stått sammen, og da er det like moro for ham som for meg at vi har klart oss gjennom den perioden, sier Johaug til VG.

VG har ikke fått kontakt med lege Fredrik Bendiksen lørdag etter Johaugs gull. VG har før sesongstart vært i kontakt med Bendiksen og han har gjort det klart at han ikke ønsker å gi intervjuer rundt at Johaug er tilbake som langrennsløper.

– Føler du nå at du har lagt alt bak deg, Johaug?

– Ja, jeg føler det, sier Johaug før hun går mot NRKs VM-studio.

Men det var ikke alt som gikk på skinner lørdag:

I boken «Aktive valg» som Bendiksen har skrevet sammen med den kjente idrettscoachen Per Eftang, som ble utgitt vinteren 2017, nevnte ikke Bendiksen dopingsaken spesielt. Men det var sterke antydninger til egne erfaringer. Det sto blant annet i boken:

«Er du riktig uheldig gjør du en feil som både går ut over en annen uskyldig person samtidig som den tiltrekker seg massiv medieoppmerksomhet. Da er det fort gjort å havne i en kritisk og vanskelig situasjon. Feilen lar seg rett og slett ikke rette opp igjen. Samtidig fortsetter mediene sitt løp».

Johaug snakket etter å ha fått gullmedaljen på premieseremonien om hvordan det var å sitte hjemme og se på de andre norske jentene triumfere uten henne, først i VM i Lahti og deretter i OL i Pyeongchang.

Hun kjente tårene presset på igjen da hun skulle snakke om det etter en følelsesladet dag.

– Nå begynner jeg nesten å grine igjen. Det har vært spesielle år. På denne tiden i fjor var jeg faktisk her i Seefeld og gjorde meg kjent med løypene. Jeg hadde testløp med Pål Gunnar på sidelinjen og vi var nesten alene her. Så gikk vi hjem og så på de andre jentene tok stafettgullet i Pyeongchang. Denne løypen har ligget i hodet mitt i over et og et halvt år. Løypen har jeg hatt i bakhodet på hver eneste økt når det gjelder hva jeg må bli bedre på, sier Johaug.