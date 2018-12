FALLENDE KURVE: Petter Northugs karriere har hatt en fallende kurve de siste årene. Nå kommer også inntektsfallet. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Northug på vei over 80 millioner - nå faller inntektene

Petter Northug (32) er på vei over 80 millioner kroner i inntekter totalt inn i selskapet sitt. Men nå faller inntektene for skistjernen, som onsdag forteller om fremtiden.

Etter nok en trøblete oppkjøring for Northug innkalte Skiforbundet til pressekonferanse om skistjernens fremtid og TV 2 meldte deretter først at skistjernen gir seg.

Northugs nedtur i sporet har vart i flere sesonger i forkant av dette og nå krymper inntektene.

– Ja, slik som opplegget til Petter var rigget, blir det reduserte inntekter med det å gå tilbake på landslaget, sier Are Sørum Langås , Northugs manager til VG.

Skiløperen har gjennom sitt heleide selskap Petter Northug Holding hatt driftsinntekter på 71,3 millioner kroner bare de foregående fem årene, da inntektene skjøt fart. Det viser selskapets regnskapstall. Størrelsen på sponsoravtalene gjør at Northug i år, der den lukrative privatsatsingen varte til våren, trolig passerer godt over 80 millioner kroner i inntekter i selskapet siden opprettelsen høsten 2011. Langås ønsker ikke å kommentere dette.

Nøkkeltall for Northugs økonomi: Ligningstall for Northug i 2017: Inntekt: 5,558 mill. kroner Formue: 18,080 mill. kr Skatt: 1,836 mill. kr Egne selskap: Petter Northug Holding AS, Northugs heleide holdingselskap eier 66,9 prosent av Northug AS som igjen eier 81,3 prosent av TV-satsingen Barneskirenn AS. Dette selskapet gikk på en smell på minus 2,19 millioner kroner i 2017 da medeier Globus Media gikk konkurs Petter Northug Holding AS ble opprettet i 2011. Selskapet hadde i toppåret 2016 resultat før skatt på 13,93 millioner kroner. Selskapet har hatt driftsinntekter på mellom 11,56 og 16,68 millioner kroner siden 2013. Det er tatt ut utbytte på til sammen 20,6 millioner kroner de fire foregående årene. Egenkapitalen i selskapet var på 17,67 millioner kroner i 2017. Premiepenger for Northug 2006–2018 Har gått inn tilsammen 1,54 millioner sveitsfranc i karrieren, hvorav 3500 sveitserfranc etter 2016-sesongen. Justert etter valuteendringer blir det totalt i overkant av 10 millioner kroner.

2018 er det første året både mangel på sportslige inntekter og lavere sponsorinntekter slår inn samtidig. Det skjer selv om Northug har fått flere nye sponsoravtaler det siste halvåret, etter landslagsreturen.

– Det var han fullstendig klar over, men det har ikke vært tema. Motivasjonen og ønsket om økt forutsigbarhet gjennom en landslagsretur trumfet økonomi, sier Langås, som påpeker at utgiftene blir noe redusert da privatsatsingen ble avsluttet.

Landslagsreturen sist vår gjorde at det ikke var mulig for Northug å satse videre med Coop, som var konkurrent av landslagets sponsor Spar. Det var regler også sponsoren ville respektere. Dermed ble det ikke diskusjoner om forlengelse av skiløperens hovedsponsoravtale.

Skiforbundet satte da også foten ned for Red Bull-avtalen, som han inngikk i 2009, fordi landslagsutøvere nå ikke lenger kunne ha egne drikkeavtaler.

Etter det VG kjenner til skal dette totalt sett da ha dreid seg om et bortfall av et inntektspotensial, inkludert maksimale sportslige og kommersielle bonuser, på opp mot 13-14 millioner kroner totalt, før utgifter til satsingen ville bli trukket fra.

– Det blir selvfølgelig også noe reduserte kostnader nå da han er tilbake på landslaget, sier Langås.

Men i løpet av sommeren fikk Northug likevel fortsette med Red Bull-avtalen. Så fikk han også godkjennelse til en langt mindre avtale med Coop-eide Obs Bygg, pluss en ny sponsoravtale med Riis Bilglass, noe som reduserte inntektsfallet.

Men Northug har tjent bra med penger på skikarrieren. Selv i 2017 da han knapt gikk skirenn lå inntektene i selskapet hans på 14,3 millioner kroner, før lønn og driftskostnader på 3,3 millioner var trukket fra. I 2015, 2016 og 2017 har resultat før skatt ligget over 12,6 millioner kroner i snitt. Og siden opprettelsen av selskapet i 2011 har dette samlet sett dreid seg om 56,5 millioner kroner.

I november antok Northug overfor VG at sjansen for at han satser nok en sesong er nede i ti prosent. Da hadde også TV 2 meldt at kanalen hadde inngått en avtale med Northug om et fremtidig samarbeid.

– Det er ganske jevnt med henvendelser uten at jeg skal gå konkret inn på hva det er. I fire-fem år har vi brukt noen timer i mars og april for å se på hva som kan være interessant å holde på med etter karrieren, sier Langås.

Selv er Northug usikker på fremtiden ennå.

– Jeg har ikke noe klar tanke. Jeg tror jeg vil bruke tid på å finne ut retningen på hva jeg ønsker å drive med, sa Northug til VG etter sesongåpningen.

Nylig ble det kjent at Northug vil lansere sitt eget merke innen sportsbriller og hansker. Det skjer i et samarbeid med Jon Inge Gullikstad, som kommersialiserte produkter for Vegard Ulvang, Therese Johaug og artisten Kygo.

Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight, som blant annet analyserer sponsormarkedet, mener Northug kan bli et attraktivt sponsorobjekt etter endt karriere.

– Det spørs hvordan han legger opp karrieren etterpå. Han er en av få som kan ha store inntekter uten å være blant verdens beste langrennsløpere, sier Arntsen.

Han peker på at utøvere som legger opp kan fortsette å være i fokus, dersom de selv ønsker det, i en periode etter karrieren.

– Da kan de brukes i ulike markedsføringssammenhenger og være interessant for bedrifter og da være mer tilgjengelige i perioder de ikke kunne være det som aktive, sier Arntsen.

Intervjuet med Langås og Arntsen er gjort før meldingen om Northugs pressekonferanse ble offentliggjort.