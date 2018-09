Martin Johnsrud Sundby får en omfavnelse av faren John Erik etter stafettgullet i Lahti-VM i 2017. Faren har nå vært innlagt med alvorlige skader etter en ulykke på jakt. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Sundbys pappa alvorlig skadet i jaktulykke

LANGRENN 2018-09-30T07:39:13Z

Martin Johnsrud Sundby deltar ikke på landslagets samling i Molde etter at faren John Erik (64) ble innlagt med alvorlige skader etter en jaktulykke på Rauland.

Publisert: 30.09.18 09:39 Oppdatert: 30.09.18 10:34

Det melder TV 2 om ulykken som skjedde for en drøy uke siden. De første meldingene gikk på at det dreide seg om en skyteulykke, men det var ikke tilfellet.

– Det var en veldig ugrei fallulykke, og krevende redningsarbeid i dårlig vær. Situasjonen var litt kritisk en periode, forteller Sundby til kanalen.

Politiet meldte forrige uke om en jaktulykke på Rauland, der en mann i 60-årene fra sentrale deler av Østlandet ble fløyet med Sea King-helikopter til Oslo Universitetssykehus.

Ifølge lokalavisen Varden, i Telemark, var det snakk om at skadene var alvorlige og at pasienten skal ha mistet mye blod. Fra ulykken skal ha skjedd til Telemark Røde Kors klokken 23.18 meldte på Twitter at jegeren var fraktet ut, gikk det ifølge de første meldingene nesten seks timer.

Det var krevende værforhold som gjorde at helikopter ikke kunne fly inn i området, og Røde Kors satte derfor i gang en stor aksjon for å hente ut jegeren. Ifølge TV 2 mistet pappa Sundby mye blod og måtte selv gå flere timer til fots, delvis hjulpet av sine jaktkamerater.

– Han har ligget ti dager på intensivavdelingen på Ullevål sykehus. De siste to dagene har vært gode, og han er nå tilbake til seg selv igjen. Det er utrolig godt, sier Martin Johnsrud Sundby , som roser personellet på Ullevål sykehus og som ikke deltar på samlingen i Molde som følge av farens tilstand.

– Vi har full forståelse for at Martin under slike omstendigheter er hjemme, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2 .

Nær støttespiller

John Erik Sundby har vært en viktig støttespiller for sønnen gjennom hans liv og karriere. VG intervjuet skipappaen hjemme på Røa i 2016, da sønnen dominerte verdenscupen totalt. Da snakket faren blant annet om betydningen av samarbeid i familien.

– Det var en suksessfaktor at vi alle fire hadde et godt samarbeid og var «all in» når det gjaldt å støtte Martins utvikling som skiløper, sa pappa Sundby.

Han snakket også om gleden han så sønnen fikk da han første gang klarte å distansere faren opp noen bakker som 13-åring.