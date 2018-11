SJEF FOR LANGRENN: Espen Bjervig er sentral i fremtiden til norsk langrenn. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

2013: Forhandlet med skiforbundet for Active Brands. 2017: Forhandlet med Active Brands for skiforbundet

LANGRENN 2018-11-16T06:31:42Z

BEITOSTØLEN (VG) Det har vært tette bånd mellom skiforbundet og klessponsoren Active Brands. Langrennssjef Espen Bjervig har forhandlet på vegne av begge parter i samme sponsoravtale.

Publisert: 16.11.18 07:31

Da han var leder hos klessponsoren forhandlet han en omfattende avtale med skiforbundet i 2013. Fire år senere var han markedssjef i skiforbundet med ansvar for å reforhandle denne avtalen, som ble presentert juni 2017.

Bjervig og leder av langrennskomitéen, Torbjørn Skogstad, sier at de ulike rollene ikke har vært noen problemstilling for dem, eller at dette har blitt diskutert i Skiforbundet.

– Det var ikke noe problem. Avtalen var og er kjent for begge parter, både skiforbundet og Active Brands. Om man har vært kjent med avtalen fra begge parter, så er det ikke noen utfordring i det, sier Bjervig til VG etter å ha holdt et åpent møte med presse om markedsrettighetene til skiforbundet på Beitostølen dagen før sesongstarten.

Tette bånd

Bjervig var daglig leder i selskapet, som lagde Dæhlie-klær, frem til høsten 2014. Klesmerket er eid av Active Brands. Og Bjervig etterfulgte Erik Røste som leder, da han ble skipresident i 2012.

Våren 2013 vant selskapet sponsorkampen om en klesavtale med landslaget over fire år. I media kom det frem opplysninger om en historisk høy verdi på avtalen. Da VG satte søkelys på tette bånd mellom nøkkelpersoner, inkludert Bjørn Dæhlie og Røste, fremkom det at flere andre aktører følte seg uryddig behandlet .

Høsten året etter gikk Bjervig til skiforbundet der han først ble markedssjef sentralt, før han ble langrennssjef i år.

– Da vi hadde jobbet sammen i fire år skulle avtalen forlenges, og da har man gjort noen erfaringer på begge sider. Vi jobber så tett sammen med samarbeidpartnerne at om man har vært på andre siden før, så er ikke det noen utfordring, sier Bjervig.

Ber andre vurdere

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøgskolen BI mener det generelt er viktig å la andre se på habiliteten, selv om han mener denne saken er vanskelig å vurdere.

– Hvis du har vært borti en sak før i annen rolle, så må andre bedømme om det er greit i senere tilfeller å være involvert i saken. Det er hele tiden fire øyne-prinsippet som gjelder og at man ikke godkjenner dette selv, sier Gottschalk.

Advokat Bjørn Immonen har vært medforfatter av boken «Idrett og Juss». Så lenge Bjervig ikke har noen eierinteresser i selskapet Active Brands eller deres tilknyttede merker og at hans ansettelsforhold ble avsluttet senest høsten 2014, så mener han Bjervig ikke er inhabil til å forhandle med sin tidligere arbeidsgiver.

– Vurderingen vil være om det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det er for så vidt allment akseptert at man en periode etter å ha avsluttet sitt arbeidsforhold vil defineres som inhabil. Jo lengre tid som går, jo fjernere blir tilknytningen, og her er tidsaspektet så vidt langt at inhabilitet som sådan i utgangspunktet ikke foreligger. Andre omstendigheter kan føre til andre resultater – et vennskapsforhold til tidligere kollegaer vil eksempelvis kunne føre til inhabilitet, skriver Immonen i en mail til VG.