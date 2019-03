FULL FEST: Den norske nedturen bremset ikke partyet ved Frognerseteren. For noen endte formiddagen i flatfyll. Foto: Jostein Overvik, VG

VG på langrennsparty i Holmenkollen: Her bryr ingen seg om Norges nedtur

FROGNERSETEREN (VG) Tross slåssing og fyll var stemningen var på topp – helt på bristepunktet – på baksiden av Frognerseteren under femmila. For den russiske storeslemmen la ingen demper på festen. Den var det nesten ingen som fikk med seg.

Fokuset i folkehavet blant grantrærne på femmilas innerste punkt var definitivt ikke på vinneren Alexandr Bolsjunov og resultatene. Den norske nedturen stoppet på ingen måte festen lørdag formiddag.

– Vi heier på Norge. Vi var her i fjor også. Men jeg fikk ikke med meg hvem som vant, sier Henrikke Nielsen (18) fra Bærum.

– Det gjør du ikke i år heller?

– Nei, jeg gjør visst ikke det. Men det er veldig god stemning, beskriver Kolsås-jenta – en av svært mange ungdommer som har trukket opp i Nordmarka. Hun er interessert i langrenn og erklært Klæbo-fan. Men Nielsen var ikke alene om ikke å følge med på de norske heltene lørdag.

Da løperne kjemper seg mot mål var hun med på festen langt oppe i «gratis-lia» sammen med mange tusen andre ungdommer. Ut fra VGs observasjon sjekket bare noen få rennet på mobilen. Det store flertallet var kun på party i bålrøyken og alkoholstanken.

Inne ved 50 kilometerens innerste punkt er det en bratt skråning fylt av trær og tilskuere med en anslått snittalder på 20 år. Partyfaktoren er ekstrem. I fjor skal det ha vært bortimot 60.000 gratistilskuere her. Det endte i kaos og åtte personskader etter rennet. Arrangøren i Holmenkollen sier at anslaget fra politiet i år er 25.000 gratistilskuere.

– I fjor var det for mye folk her i forhold til arealet. Men i år det ingen problemer med å takle det, sier løypevakt Jan Olav Tuterud til VG. Han har hatt denne oppgaven ved Frognersteren siden 2010 og mener utviklingen av Kollen-partyet har vært «enorm»

– Men det er bedre forberedt med mer vakter og mannskap, mener han og er tilhenger av at rennstarten ble flyttet fire og en halv time frem. Snøværet la også en demper på tilstrømningen.

POLITIET I AKSJON: To slåsskjemper ble lagt i bakken på vei til T-banestasjonen etter 5-mila i Holmenkollen. Foto: Mattis Sandblad, VG

Men VG kunne allerede tidlig lørdag fortelle om et masseslagsmål med mellom 20 og 30 personer. Da politiet kom til stedet, fant de en 16 år gammel gutt, som trolig hadde vært bevisstløs, liggende på bakken.

På ettermiddagen ble det dårlig stemning i trengselen ned til T-banestasjonen i Holmenkollen. VG var vitne til at politiet satte håndjern på to personer som satte i gang en slåsskamp på det smale fortauet. Også vår fotograf ble angrepet. En kameralinse ble knust i tumultene.

I tillegg ble en person alvorlig skadet i en fallulykke mellom T-banestasjonene Holmenkollen og Voksenlia. Ifølge politiet hadde vedkommende trolig falt mellom 20 og 25 meter ned en skrent.

KLÆBO-FANSEN: Anders Nyrnes og kjæresten Kristine fulgte med på kompisen Johannes Høsflot Klæbo midt i festen. Foto: Jostein Overvik

Under rennet var det lite knuffing da femmilsløperne passerte løypas innerste punkt. Faktisk var trengselen aller minst langs gjerdet inn til selve løypa. Flertallet var ikke opptatt av løperne.

Men Johannes Høsflot Klæbos nærmeste fans var på plass. De lot seg ikke merke ved at helten endte over seks minutter bak vinneren Alexandr Bolsjunov og hadde fire mann bak seg på resultatlisten.

– Målet hans var å ta de to første spurtene og så legge seg bak, sier Klæbos gode kompis Anders Nyrnes før han blir avbrutt av «Alt for Norge» fra DJ-en rett bak. Allsangfaktoren var skyhøy. Nyrnes ser frem til kveldens middag med Klæbo på Aker Brygge.

Men for mange av gratistilskuerne begynte dagen å bli lang allerede rundt klokken 12.00. Flere og flere fikk problemer med føret og mistet balansen på underlaget som besto vekselvis av glatt nysnø og dypt snøsukker.

Landslagssjef Vidar Løfshus oppfordret på forhånd til å unngå flatfyll mens Therese Johaug fredag minnet om at Holmenkoll-lørdagen ikke er en russefest.

Ut fra VGs observasjoner så ble oppfordringene langt fra fulgt. Men gjengen fra Høydalsmo både sto og satt godt da VG snakket med dem.

TELE-FEST: Denne gjengen fra Høydalsmo i Telemark hadde medbrakt drikke. Fra høyre Torjus Krog, Eira Sandvik, og Liv Kristin Krog. Foto: Jostein Overvik

Torjus Krog – bror til OL-vinner i kombinert lagkonkurranse, Magnus Krog, gikk rundt med en oppvarmet ståltank på ryggen. Fra den går det et rør gjennom fem OL-ringer og ut i et sugerør. Innretningen ble oppfunnet av onkelen hans før OL på Lillehammer for 25 år siden.

– Smak, oppfordrer Krog VGs reporter og sier at det er bringebær fra Telemark i blandingen. Men ut fra vår bitte lille smaksprøve så må bærhøsten på Høydalsmo ha vært svak. Det smakte mest alkohol.

– Jeg håper ikke du skal kjøre bil, sier Torjus Krog – som sammen med gjengen fra hjemstedet skulle ta toget til Oslo. Men stemningen ble så høy at gjengen ifølge Krog måtte gå av toget allerede på Nordagutu og ta taxi de 13 milene inn til hovedstaden. De mener at bare køntrifestivalen i Seljord slår Kollen-femmila i feststemning.

– Det er fantastisk at idretten gir så mye glede. Dette er som 17. mai og i tillegg har vi en del svensker her, sier Krog.

DAGENS VINNERE: Bokssamlerne fra Romania hadde en av sine bedre dager i Holmenkollen. Foto: Jostein Overvik

– Vi er edru i hvert fall. Men det er fantastisk å være her. Jeg har vært skiinteressert hele livet, men var i Holmenkollen først i fjor, sier Ulf Skoglund (59) fra Kil utenfor Karlstad i Värmland. Han så rennet midt det unge, norske langrennspartyet sammen med Helen Skoog (52). Sammen med sine svenske venner leier de Lyn-hytta litt lenger inn i Nordmarka og går ned til Holmenkollen på ski. De middelaldrende svenskene synes ikke partyfaktoren blir for høy.

– Det er som det årlige rallyet i Höljes, beskriver Skoog.

– Jeg synes så absolutt det er morsomt å være her, sier Skoglund.

Det synes også to rumenere VG snakket med i folkevandringen ned fra Frognerseteren. Dagens fangst var fire store plastsekker med ølbokser.

– Veldig kaldt, men det går greit så lenge vi får to kroner per boks, sier de to til VG – utvilsomt lørdagens vinnere sammen med Bolsjunov.

