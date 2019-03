PÅ VEI MOT SEIER: Johannes Høsflot Klæbo har triumfert 13 ganger i verdenscupen denne sesongen. Foto: Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tallenes klare tale: Sjekk den utrolige norske dominansen

Johannes Høsflot Klæbo (22) er skisesongens store stjerne. Samtidig har Norges langrennsdominans økt voldsomt både i verdenscupen, Tour de Ski og mesterskap gjennom de siste tre sesongene.

I helgen sikret trønderen verdenscupseieren sammenlagt for andre året på rad.

– Det er utrolig. Det har vært en hard kamp fra starten av sesongen, sa Klæbo i intervjuet med Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter målgang i sesongens siste renn i Canada – som han avgjorde slik:

Russiske Aleksander Bolsjunov ble den eneste uten norsk pass blant de seks beste i verdenscupen sammenlagt. På rad og rekke fulgte Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth og Emil Iversen bak Klæbo i den ypperste verdenseliten denne sesongen.

Tidligere langrennsløper Frode Estil synes det er «helt enestående», men påpeker at kanskje er litt for bra:

– For sporten sin del skulle man gjerne hatt flere utenlandske navn oppi der, spesielt fra Mellom-Europa. Det står litt i fare for at sporten ikke blir interessant for særlig andre enn nordmenn, sier Estil, verdensmester in sin tid, som nå jobber på skigymnaset i Meråker.

Det internasjonale skiforbundet har fullstendig verdenscupstatistikk tilbake til 2002. Og frem til årets sesong har det ikke skjedd at noen nasjon har hatt fem herreløpere blant de seks beste i verdenscupen sammenlagt.

En gjennomgang av de siste tre årene viser hvordan dominansen har økt i verdenscup, Tour de Ski og mesterskap de tre siste sesongene.

Utviklingen i herrelangrenn tre siste sesonger: 2018/19 Verdenscupen sammenlagt: Norske blant topp 6: 83,33 prosent (fem utøvere) Sammenlagtleder: Johannes Høsflot Klæbo. Seire i V-cup: 19 norske v-cup seire inkl. Tour de Ski. Seiersuttelling: 59,3 prosent VM: 100 prosent gull til Norge (vant 6 av 6 øvelser) Tour de Ski: Vinner: Klæbo. Norske blant topp 6: 50 prosent 2017/18: Verdenscupen sammenlagt: Norske blant topp 6: 50 prosent (3 utøvere) Sammenlagtvinner: Klæbo Norske seire i V-cup: 14 seire, seiersuttelling: 46,7 prosent OL: 66,7 prosent gull (vant 4 av 6 øvelser) Tour de Ski: Vinner: Dario Cologna, Sveits Norske blant topp 6: 33,33 prosent (to utøvere) 2016/17: Verdenscupen sammenlagt: Norske blant topp 6: 33,3 prosent (2 utøvere) Sammenlagtvinner: Martin Johnsrud Sundby Norske seire i V-cup: 13 seire, seiersuttelling: 41,9 prosent VM: 16,7 prosent gull (stafett herrer) Tour de Ski: Vinner: Sergej Ustjugov, Russland Norske blant topp 6: 16,7 prosent (en utøver) Vis mer vg-expand-down

Årets sesong har nærmest skjøvet andre nasjoner enn Russland ut av tetbildet på herresiden.

* Norske herrer vant nesten 60 prosent av årets konkurranser i verdenscupen.

* 9 av de 17 første i verdenscupen sammenlagt er nordmenn.

* I Tour de Ski hadde Norge halvparten av løperne blant de seks beste.

* I VM tok Norge seks av seks mulige gull.

Selv med fall var Klæbo best også dagen før jaktstartseieren:

– Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er vel så artig å se skiskyting, som er litt mer uforutsigbart. Det er flere nasjoner med i toppen og det er bestandig mest artig når flere nasjoner kjemper. Men Therese Johaug kan ikke begynne å trene mindre, sier Estil.

Søndag forsvant en av de største utenlandske konkurrentene da tidligere verdensmester Alex Harvey la opp. Kanadieren gikk sitt siste renn da han tok 2.-plassen i minitouren på hjemmebane.

Estil, som følger nøye med på rekrutteringen, tror dominansen vil fortsette ettersom yngre norske herreløpere dominerer skandinaviske cuprenn. Selv konkurrerte han i en periode da det var flere nasjoner i langrennstoppen og han påpeker at de norske da kunne havne langt ned på resultatlistene.

– Vi har alltid hatt et bra støtteapparat, men jeg tror det nå er enda mer suverent enn tidligere. Den dominansen i Seefeld skjedde ikke bare fordi løpere prikket toppform, sier Estil som påpeker at gode ski likevel er essensielt for suksess.

Den svenske landslagstreneren Richard Grip sa til VG under VM i Seefeld at han tror det fortsatt vil variere hvem som dominerer sporten.

– Jeg tror det kommer til å komme frem andre nasjoner også. Det går litt i bølger. Om det tar for lang tid før det kommer opp andre enn en eller to nasjoner så er det ikke positivt.

